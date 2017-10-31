С оголенным нервом и пронзительной нотой любви: как Анатолий Папанов покорил кино
Журналист и киновед Сергей Капков — о легендарном советском актере.
Журналист и киновед Сергей Капков — о легендарном советском актере.
31 октября исполняется 95 лет со дня рождения выдающегося советского актера, народного артиста СССР Анатолия Папанова. Журналист и киновед Сергей Капков рассказывает, как хромающий юноша покорил театральный институт и почему слава пришла к актеру так поздно.
Анатолия Папанова узнавали по голосу. Мгновенно. Все, от мала до велика. Этому во многом способствовал мультипликационный Волк с единственной фразой «Ну, погоди!».
Хотя большой Актер на такую славу обижался, сокрушался в интервью и на творческих встречах. Но, как ни крути, это высшее проявление зрительской любви — узнавание по голосу. Он мог начать проговаривать свою роль
Не уверен, что я тоже узнал эту фамилию благодаря «Ну, погоди!». Сегодня мне кажется, что актер Папанов вошел в мое сознание вместе с другими обыденными вещами — мороженым, мячом, теплым шарфиком, виниловыми пластинками.
В 70-е годы, на которые пришлось мое детство, Анатолий Папанов был одним из самых известных людей страны и не сходил с телеэкрана. Вот он в очередной комедии, вот в телеспектакле, вот в «Кинопанораме», в «Голубом огоньке», в «Утренней почте».
При одном его появлении, при произнесении фамилии невольно хотелось улыбаться. Да и фамилия какая нежная, родная, домашняя, благодаря первым четырем буквам — ПАПАнов! Ну и голос, конечно, голос.
Таким он появился перед приемной комиссией Института театрального искусства имени Луначарского в 1942 году. Двадцатилетний юноша, демобилизованный после тяжелого ранения в ногу, он пришел поступать «на актера», опираясь на палку.
У Папанова были ампутированы два пальца ноги. «А сможешь?..» — спросили юношу. «Смогу!» — уверенно ответил он. И начал усиленно заниматься. Уже скоро Анатолий не только отбросил палку, но и превосходно танцевал.
В студенческих постановках Папанов играл преимущественно комедийные и характерные роли. По окончании ГИТИСа весь курс отправился в разрушенную Клайпеду создавать Русский драматический театр.
Там молодой актер сыграл Сергея Тюленина в «Молодой гвардии». Об этой роли писала вся местная пресса. И не таким уж некрасивым оказался темпераментный, страстный юноша, имеющий собственный взгляд на трактовку знаменитого образа. И вот уже новые роли. И молодая жена — на всю жизнь. И приглашение в Москву, в Театр сатиры. Тоже, как оказалось, на всю жизнь.
«Я однолюб», — всегда подчеркивал Анатолий Дмитриевич. Сегодня его вдове Надежде Юрьевне Каратаевой 93 года. И она однолюб, 30 лет живет памятью о муже, хотя сама превосходная актриса.
К счастью, и театр хранит память о Папанове. Не сразу они достигли взаимности. Десять лет актер играл эпизоды и довольно скромные роли.
Помог главный режиссер Театра сатиры Валентин Плучек, доверивший Анатолию Папанову роль Боксера в пьесе Назыма Хикмета «Дамоклов меч». Без грима, с оголенным нервом и пронзительной нотой любви он покорил всю театральную Москву.
Спектакль назвали сенсацией, бомбой. В этой роли Папанова увидел писатель Константин Симонов, и когда Александр Столпер приступал к экранизации «Живых и мертвых», предложил на роль генерала Серпилина Папанова. Так он стал знаменитым актером и в кино.
Всего лишь четверть века счастливого творчества на передовой «советского искусства». Можно было бы воскликнуть: «Но как много сделано!» Но ведь не так уж и много. Из самого любимого — отставной полковник
Хотя как знать. Приближались 90-е, «кооперативное кино», первые сериалы. Многое из продукции тех лет сегодня страшно вспомнить. Стал бы участвовать в этом Анатолий Дмитриевич? Сомневаюсь. Не только отказался бы, но и направил бы по известному адресу в самой прямолинейной форме.
Во всем, что касалось профессии, он был категоричен. В Театре сатиры старожилы до сих пор цитируют Папанова, как он мог одной фразой пригвоздить даже главного режиссера.
Правда, когда сам взялся за режиссуру — решил поставить «Последних» Горького, — неожиданно изменился. Актриса Валентина Токарская вспоминала, что Анатолий Дмитриевич вдруг стал нежным, внимательным ко всем своим партнерам, боялся обидеть неосторожным словом.
В тот же год его пригласили преподавать в родном ГИТИСе, и это тоже не могло не сказаться на его характере в лучшую сторону. Но это только подтверждает мое предположение, что вряд ли Анатолий Папанов стал бы размениваться на плохое кино. Остался бы в театре и институте. Не принял бы. Не смирился.
Недавно пересматривал простенькую комедию Юрия Егорова «Отцы и деды». Там есть сцена: дед и внук Луковы в пижамах сидят в кровати и в наушниках слушают, по всей видимости, одну и ту же мелодию, поскольку оба с закрытыми глазами покачиваются в такт. И сердце защемило. Так захотелось вернуться в детство, но чтобы непременно рядом был такой же дед.