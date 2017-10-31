Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений для туристов ЧМ-2018
(Город Казань KZN.RU, 31 октября). Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений для туристов
(Город Казань KZN.RU, 31 октября). Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений для туристов
Помимо трех столиц в первую десятку также вошли Сочи, Нижний Новгород, Самара,
Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На турнире ожидается 1 миллион иностранных болельщиков. В Москве пройдет 12 матчей мундиаля, в