Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений для туристов ЧМ-2018

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На турнире ожидается 1 миллион иностранных болельщиков. В Москве пройдет 12 матчей мундиаля, в Санкт-Петербурге — 7 матчей, в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи — по 6 матчей, в Ростове-на-Дону — 5 матчей, в Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске — по 4 матча чемпионата.