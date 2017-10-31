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11:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений для туристов ЧМ-2018

(Город Казань KZN.RU, 31 октября). Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений для туристов городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года. Первые два места последовательно заняли Москва и Санкт-Петербург.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Помимо трех столиц в первую десятку также вошли Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград и Волгоград. Рейтинг составлен российским сайтом бронирования жилья Tvil.ru по результатам опроса владельцев средств размещения туристов.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На турнире ожидается 1 миллион иностранных болельщиков. В Москве пройдет 12 матчей мундиаля, в Санкт-Петербурге — 7 матчей, в Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Сочи — по 6 матчей, в Ростове-на-Дону — 5 матчей, в Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске — по 4 матча чемпионата.

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Казань вошла в топ-3 самых популярных направлений для туристов ЧМ-2018
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