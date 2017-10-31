Роспотребнадзор провел проверку в 385 садах Самарской области
Управление Роспотребнадзора по Самарской области отчиталось об итогах проверок 358 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 149 950 детей.
Управление Роспотребнадзора по Самарской области отчиталось об итогах проверок 358 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 149 950 детей.
За девять месяцев 2017 г. специалисты ведомства проверили 385 организаций дошкольного образования, с применением
В 290 из них были выявлены нарушения санитарного законодательства. В садах не соблюдены нормы площади на одного ребенка, в некоторых дошкольных учреждениях были претензии к внутренней отделке помещений, в которых находились дети. Также сотрудников уличили в нарушение
По результатам проверок были составлены 489 протоколов об административном правонарушении и вынесено 420 постановлений о наложении штрафов на общую сумму более 2,8 млн руб., сообщает
Работа по осуществлению федерального государственного