Роспотребнадзор провел проверку в 385 садах Самарской области

За девять месяцев 2017 г. специалисты ведомства проверили 385 организаций дошкольного образования, с применением лабораторно-инструментальных методов исследований проб готовых блюд, питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, смывов с объектов окружающей среды, параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности в помещениях групп.

В 290 из них были выявлены нарушения санитарного законодательства. В садах не соблюдены нормы площади на одного ребенка, в некоторых дошкольных учреждениях были претензии к внутренней отделке помещений, в которых находились дети. Также сотрудников уличили в нарушение санитарно-противоэпидемического режима, кратности прохождения медицинских осмотров, гигиенического обучения работников дошкольных организаций, технологических требований к приготовлению блюд, условий хранения пищи, оформления сопроводительной документации на поступающие продукты.