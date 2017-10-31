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11:54 (мск), источник: Volga News

Роспотребнадзор провел проверку в 385 садах Самарской области

Управление Роспотребнадзора по Самарской области отчиталось об итогах проверок 358 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 149 950 детей.

За девять месяцев 2017 г. специалисты ведомства проверили 385 организаций дошкольного образования, с применением лабораторно-инструментальных методов исследований проб готовых блюд, питьевой воды по микробиологическим, санитарно-химическим показателям, смывов с объектов окружающей среды, параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности в помещениях групп.

В 290 из них были выявлены нарушения санитарного законодательства. В садах не соблюдены нормы площади на одного ребенка, в некоторых дошкольных учреждениях были претензии к внутренней отделке помещений, в которых находились дети. Также сотрудников уличили в нарушение санитарно-противоэпидемического режима, кратности прохождения медицинских осмотров, гигиенического обучения работников дошкольных организаций, технологических требований к приготовлению блюд, условий хранения пищи, оформления сопроводительной документации на поступающие продукты.

По результатам проверок были составлены 489 протоколов об административном правонарушении и вынесено 420 постановлений о наложении штрафов на общую сумму более 2,8 млн руб., сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Самарской области.

Работа по осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора за дошкольными организациями продолжается.

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