Лола Каримова-Тилляева преобразилась на Хеллоуин

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева в честь праздника Хэллоуин примерила на себя образ Черной Мамбы из фильма «Убить Билла».

Фото в наряде, похожем на наряд Умы Турман из известного боевика, Лола опубликовала на своей странице в Instagram. Рядом с ней стоит мужчина, лицо которого закрыто маской, однако можно предположить, что это супруг Лолы Тимур Тилляев.

Подписчики в основном остались в восторге от праздничного образа младшей дочери Ислама Каримова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Ba508KPH88O/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Happy Halloween! На празднике Хеллоуин Хеллоуин байрамида</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-31T07:11:48+00:00">Oct 31, 2017 at 12:11am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Перевоплощение на все 100. Молодцы! Поначалу думала, вы или не вы. Но присмотревшись поняла, вы и ваш «Билл», — пишет пользователь lilysam.city.

Хеллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. Хеллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, но с конца XX века мода на атрибутику Хеллоуина возникла также в большинстве неанглоязычных стран Европы и в СНГ. Неизменным атрибутом праздника считаются карнавальные костюмы, изображающие разных монстров или других персонажей.