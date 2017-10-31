Лола Каримова-Тилляева преобразилась на Хеллоуин
Фото в образе героини известного фильма младшая дочь Ислама Каримова опубликовала на своей странице в Instagram.
Фото в образе героини известного фильма младшая дочь Ислама Каримова опубликовала на своей странице в Instagram.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола
Фото в наряде, похожем на наряд Умы Турман из известного боевика, Лола опубликовала на своей странице в Instagram. Рядом с ней стоит мужчина, лицо которого закрыто маской, однако можно предположить, что это супруг Лолы Тимур Тилляев.
Подписчики в основном остались в восторге от праздничного образа младшей дочери Ислама Каримова.
«Перевоплощение на все 100. Молодцы! Поначалу думала, вы или не вы. Но присмотревшись поняла, вы и ваш «Билл», — пишет пользователь lilysam.city.
Хеллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. Хеллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, но с конца XX века мода на атрибутику Хеллоуина возникла также в большинстве неанглоязычных стран Европы и в СНГ. Неизменным атрибутом праздника считаются карнавальные костюмы, изображающие разных монстров или других персонажей.
Ранее младшая дочь первого президента Узбекистана удивила общественность фотографией в довольно откровенном наряде, верх которого выполнен из тонкого капрона телесного цвета. Реакция общественности на публикацию была неоднозначной: