Анфиса Чехова назвала условия участия в выборах президента

Чехова отметила, что ее уверяют в том, что она может собрать «как минимум 20%» голосов избирателей.

«20% от миллиона — это 200 000. Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел», — сообщила она.

Она также отметила, что разделяет желание «защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров», однако подчеркнула, что ее саму не тянула в политику, так как «без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде».