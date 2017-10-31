Анфиса Чехова назвала условия участия в выборах президента
Телеведущая Анфиса Чехова в своем инстаграме опубликовала обращение на свое имя с предложением стать кандидатом в президенты России и назвала условие своего участия в выборах.
Телеведущая Анфиса Чехова в своем инстаграме опубликовала обращение на свое имя с предложением стать кандидатом в президенты России и назвала условие своего участия в выборах.
Чехова отметила, что ее уверяют в том, что она может собрать «как минимум 20%» голосов избирателей.
«20% от миллиона — это 200 000. Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел», — сообщила она.
Она также отметила, что разделяет желание «защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров», однако подчеркнула, что ее саму не тянула в политику, так как «без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «фальстартом» заявление журналистки Екатерины Гордон об участии в выборах.