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11:55 (мск), источник: Газета.Ру

Анфиса Чехова назвала условия участия в выборах президента

Телеведущая Анфиса Чехова в своем инстаграме опубликовала обращение на свое имя с предложением стать кандидатом в президенты России и назвала условие своего участия в выборах.

Чехова отметила, что ее уверяют в том, что она может собрать «как минимум 20%» голосов избирателей.

«20% от миллиона — это 200 000. Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в Президенты от Партии Добрых дел», — сообщила она.

Она также отметила, что разделяет желание «защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров», однако подчеркнула, что ее саму не тянула в политику, так как «без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «фальстартом» заявление журналистки Екатерины Гордон об участии в выборах.

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