Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Сын Дианы Гурцкой сильно устает от внешкольных занятий
Волкер отверг участие ДНР и ЛНР в вопросе миротворцев
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Мой родной»: Кабо поделилась трогательным снимком с мужем
Врачи о редкой болезни умершей 14-летней модели
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Убийство в кукольном домике
11:53 (мск), источник: VN.ru

Эйфелеву башню на кончике карандаша разместил новосибирский умелец

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин, имя которого занесено в книгу рекордов Гиннесса, решил попробовать свои силы в вырезании по грифелю карандаша.

Весной этого года «сибирский Левша» сделал самое маленькое поздравление с 8 Марта, а в этот раз замахнулся на Париж — на кончике карандаша он разместил знаменитую Эйфелеву башню.

«Собственно, само время изготовления заняло немного — около пяти часов, — рассказал мастер VN.ru. — Но необходимо было специально к этой работе подготовить особый инструмент. Башня получилась с первого раза — помогла тщательная подготовка инструментария и накопленный опыт. Всего было сделано две башни, но одна, увы, сломалась при монтаже».

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Владимира, он выбрал Эйфелеву башню потому, что это знаменитый и узнаваемый образ. Он добавил, что художников, вырезающих из грифеля, в мире всего около десятка. А работ в жанре микроминиатюры подобной сложности Анискин вообще не встречал. Кроме башни и поздравления женщинам, в его «карандашной» коллекции есть пять вырезанных из стержня символов валют и миниатюрный стульчик.

СПРАВКА

Микроминиатюрами Владимир Анискин занимается с 1998 года. Наибольшую славу ему принесла микрокнижка на «пружинках», которую можно листать, словно настольный перекидной календарь. Она в 88 раз меньше подобного изделия, уже занесенного в книгу рекордов Гиннесса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Новосибирцы битой «выбивали ориентацию» из геев
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Глава МВД Украины распорядился отозвать силовиков от здания Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь