Эйфелеву башню на кончике карандаша разместил новосибирский умелец
Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин, имя которого занесено в книгу рекордов Гиннесса, решил попробовать свои силы в вырезании по грифелю карандаша.
Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин, имя которого занесено в книгу рекордов Гиннесса, решил попробовать свои силы в вырезании по грифелю карандаша.
Весной этого года «сибирский Левша» сделал самое маленькое поздравление с 8 Марта, а в этот раз замахнулся на Париж — на кончике карандаша он разместил знаменитую Эйфелеву башню.
«Собственно, само время изготовления заняло немного — около пяти часов, — рассказал мастер VN.ru. — Но необходимо было специально к этой работе подготовить особый инструмент. Башня получилась с первого раза — помогла тщательная подготовка инструментария и накопленный опыт. Всего было сделано две башни, но одна, увы, сломалась при монтаже».
По словам Владимира, он выбрал Эйфелеву башню потому, что это знаменитый и узнаваемый образ. Он добавил, что художников, вырезающих из грифеля, в мире всего около десятка. А работ в жанре микроминиатюры подобной сложности Анискин вообще не встречал. Кроме башни и поздравления женщинам, в его «карандашной» коллекции есть пять вырезанных из стержня символов валют и миниатюрный стульчик.
СПРАВКА
Микроминиатюрами Владимир Анискин занимается с 1998 года. Наибольшую славу ему принесла микрокнижка на «пружинках», которую можно листать, словно настольный перекидной календарь. Она в 88 раз меньше подобного изделия, уже занесенного в книгу рекордов Гиннесса.