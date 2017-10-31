Эйфелеву башню на кончике карандаша разместил новосибирский умелец

Весной этого года «сибирский Левша» сделал самое маленькое поздравление с 8 Марта, а в этот раз замахнулся на Париж — на кончике карандаша он разместил знаменитую Эйфелеву башню.

«Собственно, само время изготовления заняло немного — около пяти часов, — рассказал мастер VN.ru. — Но необходимо было специально к этой работе подготовить особый инструмент. Башня получилась с первого раза — помогла тщательная подготовка инструментария и накопленный опыт. Всего было сделано две башни, но одна, увы, сломалась при монтаже».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=15382166&id=456239034&hash=7bfbea6c655faa09&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Владимира, он выбрал Эйфелеву башню потому, что это знаменитый и узнаваемый образ. Он добавил, что художников, вырезающих из грифеля, в мире всего около десятка. А работ в жанре микроминиатюры подобной сложности Анискин вообще не встречал. Кроме башни и поздравления женщинам, в его «карандашной» коллекции есть пять вырезанных из стержня символов валют и миниатюрный стульчик.

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