Ноябрь в Челябинской области будет непредсказуемым

По данным gismeteo, в начале ноября в дневные часы ожидаются плюсовые температуры — до плюс 6 градусов, возможен мокрый снег с дождем. После 10 ноября начнется постепенное понижение температуры. К середине месяца ожидается похолодание до минус 10−15 градусов, ночью возможны заморозки до минус 18 градусов. К концу месяца столбик термометра будет показывать минус 4−9 градусов, возможны снегопады.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в ноябре составляет минус 6−7 градусов на всей территории области. В теплые годы она достигает минус 1−3 градусов, в холодные — опускается до минус 13−15 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 12−17 градусов, в Челябинске — плюс 16 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 36−42 градуса, в Челябинске — минус 36 градусов.

В северной половине области выпадает 40−51 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 18−26 мм. В Челябинске в ноябре 1997 года выпало 207% месячной нормы осадков, а в ноябре 2005 года — 7% месячной нормы осадков. В этом месяце может наблюдаться дождь, мокрый снег с дождем и снег. Обычно в начале ноября в северных районах области, а на остальной территории во второй декаде устанавливается постоянный снежный покров.