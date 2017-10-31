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11:57 (мск), источник: Uralpress.ru

Ноябрь в Челябинской области будет непредсказуемым

В ноябре в Челябинской области по прогнозам синоптиков ожидаются как теплые дни, так и заморозки. Возможны снегопады и мокрый снег с дождем.

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По данным gismeteo, в начале ноября в дневные часы ожидаются плюсовые температуры — до плюс 6 градусов, возможен мокрый снег с дождем. После 10 ноября начнется постепенное понижение температуры. К середине месяца ожидается похолодание до минус 10−15 градусов, ночью возможны заморозки до минус 18 градусов. К концу месяца столбик термометра будет показывать минус 4−9 градусов, возможны снегопады.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя температура воздуха в ноябре составляет минус 6−7 градусов на всей территории области. В теплые годы она достигает минус 1−3 градусов, в холодные — опускается до минус 13−15 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет плюс 12−17 градусов, в Челябинске — плюс 16 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется минус 36−42 градуса, в Челябинске — минус 36 градусов.

В северной половине области выпадает 40−51 мм осадков. На остальной территории количество выпавших осадков составляет 18−26 мм. В Челябинске в ноябре 1997 года выпало 207% месячной нормы осадков, а в ноябре 2005 года — 7% месячной нормы осадков. В этом месяце может наблюдаться дождь, мокрый снег с дождем и снег. Обычно в начале ноября в северных районах области, а на остальной территории во второй декаде устанавливается постоянный снежный покров.

Народ называет ноябрь «листогноем». Это последний осенний месяц. Деревья уже сбросили листву, дует холодный ветер, рано темнеет. В народе говорили: кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замёрзнет. Если день 4 ноября будет ненастным, то скоро придет зима. Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он опасен для урожая будущего года. Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого понижения температуры. Оттепель 8 ноября обещает теплую зиму и весну. Комары в ноябре — признак мягкой зимы. Массовое появление синиц около домов 12 ноября — верный признак наступления холодов.

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