Роуз Макгоуэн, обвинившей Вайнштейна в домогательствах, грозит арест

Источник: AP 2017

Следы наркотиков были обнаружены в багаже актрисы, который она оставила в январе в аэропорту Вашингтона после прилета из Лос-Анджелеса. «Анализ ее личных вещей, которые она оставила после прилета 20 января, дал положительный результат на наличие наркотиков», — заявил представитель полиции аэропорта Роб Аинглинг.

Аинглинг также сообщил, что полиция попыталась связаться с актрисой, чтобы та могла предстать перед окружным судом американского штата Вирджиния и ответить на обвинения.

«Они пытаются заставить меня замолчать? В Вирджинии был выдан ордер на мой арест. Какой бред», — отреагировала Макгоуэн в Twitter на выдвинутые обвинения.

Ранее актриса, знаменитая по роли в сериале «Зачарованные», заявила, что один из агентов Вайнштейна предлагал ей миллион долларов, чтобы заставить ее молчать.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.