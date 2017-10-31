В Воронежской области изменится расписание 14 электричек с 5 по 6 ноября

Источник: РИА "Воронеж"

Электрички трех участков будут ходить по новому расписанию с 5 по 6 ноября. Кроме того, в регионе отменят еще семь электричек.

Поезда № 6342 «Лиски — Россошь», № 6341 «Россошь — Лиски», № 6684 «Лиски — Сагуны» отменят в воскресенье, 5 ноября. Электричку № 6306 «Нижнедевицк — Воронеж-Курский» отменят в понедельник, 6 ноября. Поезда № 6357 «Воронеж-1 — Усмань», № 6338 «Графская — Воронеж-1» и № 6344 «Усмань — Воронеж-Курский» также отменят 6 ноября. Подробное расписание можно посмотреть здесь.