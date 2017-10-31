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13:23 (мск), источник: ЕАН

Ледовый городок в Екатеринбурге построит компания из Первоуральска

В конкурсе на строительство и обслуживание главного ледового городка Екатеринбурга участвуют две организации, обе зарегистрированы в Первоуральске.

Источник: РИА "Новости"

Компания «Айс-Проект 2000», которая в течение многих лет выигрывает такие конкурсы, готова выполнить необходимый объем работ за 22 млн 900 тыс. рублей.

Вторая организация — ООО «Спецпрофи» — просит за свои услуги 23 млн, то есть ровно столько, сколько составляет начальная цена контракта. Таким образом, логично предположить, что готовить главную площадь Екатеринбурга к празднику снова будет «Айс-Проект 2000».

Сегодня, 31 октября, запланировано рассмотрение и оценка заявок, но, как сообщили корреспонденту ЕАН в пресс-службе горадминистрации, название компании-победителя конкурса будет официально объявлено лишь после подписания муниципального контракта.

Отметим, что в этом году новогодний городок будет посвящен 295-летию уральской столицы. Его украсят всевозможные ледовые композиции, такие как «Плотинка», горка-«собор», горка-«завод», «собака на сене» и огромный именинный торт. Кроме того, традиционно будут построены скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также собаки — символа наступающего года.

Кроме того, предполагается, что часть экспозиции будет посвящена теме участия Екатеринбурга в борьбе за проведения выставки «Экспо-2025». Эскизы ледовых скульптур можно будет увидеть на заседании оргкомитета по подготовке к празднику, которое пройдет в здании мэрии 3 ноября.

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