Завтра, 1 ноября в Перми изменится расписание городского пассажирского транспорта.

В Перми с 1 ноября изменится расписание четырех автобусных маршрутов, всех трамвайных и одного троллейбусного маршрута.

По выходным дням на автобусных маршрутах № 3, 25, 47 и 55 произойдет сезонное снижение количества рейсов в течение дня.

На трамвайных маршрутах № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 13 по будням в час пик интервалы увеличатся в среднем на 3−4 минуты, в межпиковое время и по выходным дням интервалы также возрастут в среднем на 4−10 минут.

Таким же образом будут скорректированы рейсы троллейбусного маршрута № 12.

При этом на сопряженных участках пассажиры трамваев и троллейбусов смогут бесплатно совершать пересадки в течение 40 минут с момента приобретения билета. Пересадочная система не распространяется на автобусные маршруты.

В течение нескольких месяцев будет проведен анализ, сбор пожеланий и обращений от жителей о работе системы пересадок на электротранспорте. Обращения можно отправлять по электронному адресу: muppget@permonline.ru.