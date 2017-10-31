1 ноября в Прикамье будет плохая погода

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды МЧС России по Пермскому краю просит жителей региона соблюдать осторожность, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.