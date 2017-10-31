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12:49 (мск), источник: Новости Перми

1 ноября в Прикамье будет плохая погода

По данным Пермского гидрометцентра, на территории Пермского края вероятны дожди, мокрый снег и ветер с порывами до 20 м/с.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды МЧС России по Пермскому краю просит жителей региона соблюдать осторожность, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и незакрепленными конструкциями. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

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