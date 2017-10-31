В центре Ростова археологи нашли фрагменты построек первых жителей города

«Жилища первых поселенцев Ростова представляли собой небольшие землянки и полуземлянки. По углам их укрепляли бревенчатыми столбами, между которыми обшивали досками, чтобы земля не осыпалась. Внутри землянки устраивали печь», — рассказал Александр Нечипорук.

Археологи обнаружили следы пяти хозяйственных построек с печами внутри, которые представляют из себя вырытую в земле яму, в стене которой на уровне пояса находилась камера печи.