Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Гинеколога из США заподозрили в оплодотворении полусотни пациенток без их ведома
Назван максимальный размер декретных в 2018 году
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ"
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Убийство в кукольном домике
15:24 (мск), источник: Деловое сообщество

В центре Ростова археологи нашли фрагменты построек первых жителей города

Археологическая экспедиция обнаружила на территории площади 5-го Донского корпуса пять объектов, относящихся к XVIII веку и первым постройкам в городе. Об этом сообщает издание Ростов. Ру со ссылкой на слова руководителя экспедиции Александра Нечипорука.

«Жилища первых поселенцев Ростова представляли собой небольшие землянки и полуземлянки. По углам их укрепляли бревенчатыми столбами, между которыми обшивали досками, чтобы земля не осыпалась. Внутри землянки устраивали печь», — рассказал Александр Нечипорук.

Археологи обнаружили следы пяти хозяйственных построек с печами внутри, которые представляют из себя вырытую в земле яму, в стене которой на уровне пояса находилась камера печи.

По словам Александра Нечипорука, ранние этапы становления Ростова-на-Дону практически не изучены, сейчас историки знают только о территории крепости Дмитрия Ростовского, которая располагалась между переулком Крепостным и улицей Чехова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Чем отличается американская мебель от российской?
Аэропорт Платов и Ростов-на-Дону свяжут два автобусных маршрута
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь