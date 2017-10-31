Гидрометцентр: Новый циклон придет в Калининград 2 ноября
Во вторник в Калининграде выдалось солнечное утро, однако, по прогнозу, пасмурно, временами дождь. Усиления ветра не прогнозировалось.
Во вторник в Калининграде выдалось солнечное утро, однако, по прогнозу, пасмурно, временами дождь. Усиления ветра не прогнозировалось.
Октябрь 2017 года уже стал самым дождливым за последние 25 лет. Об этом в эфире программы «Доброе утро, Калининград!» рассказала Светлана Наумова, специалист Калининградского гидрометцентра.
По словам синоптика, следующий циклон придёт в Калининград 2 ноября.
Светлана Наумова — врио руководителя группы метеорологии и климата Калининградского гидрометцентра:
— Сейчас циклон у нас этот заполняется, ветер ослабевает. Количество осадков, интенсивность уменьшается. Первого числа у нас промежуточный небольшой гребень. Осадки там слабые будут, ветер западный. Постепенно, если у нас сейчас