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13:13 (мск), источник: Вести - Калининград

Гидрометцентр: Новый циклон придет в Калининград 2 ноября

Во вторник в Калининграде выдалось солнечное утро, однако, по прогнозу, пасмурно, временами дождь. Усиления ветра не прогнозировалось.

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Октябрь 2017 года уже стал самым дождливым за последние 25 лет. Об этом в эфире программы «Доброе утро, Калининград!» рассказала Светлана Наумова, специалист Калининградского гидрометцентра.

По словам синоптика, следующий циклон придёт в Калининград 2 ноября.

Светлана Наумова — врио руководителя группы метеорологии и климата Калининградского гидрометцентра:

— Сейчас циклон у нас этот заполняется, ветер ослабевает. Количество осадков, интенсивность уменьшается. Первого числа у нас промежуточный небольшой гребень. Осадки там слабые будут, ветер западный. Постепенно, если у нас сейчас северо-западные ветра, то он будет разворачиваться к юго-западному. А второго числа ждём в гости следующий циклон.

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