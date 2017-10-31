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13:17 (мск), источник: Вести - Воронеж

Шоу теней и поэтический перформанс. Куда сходить воронежцам в «Ночь искусств»

Воронежские музеи, театры, выставочные залы и библиотеки присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств» в День народного единства в субботу, 4 ноября.

В этот день для посетителей подготовили более 60 мероприятий, в их числе спектакли, концерты, лекции, экскурсии, выставки, мастер-классы и демонстрации фильмов. Программа появилась на сайте департамента культуры Воронежской области в понедельник, 30 октября.

Вход в музеи и библиотеки сделали бесплатными, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в департаменте. Свободно можно будет посетить мероприятия и в Театре юного зрителя (ТЮЗ), правда необходимо предварительно забронировать места. А вот попасть на спектакли в Театр кукол и на концерт в Театр оперы и балета можно будет только по билетам.

Воронеж присоединится к всероссийской акции уже в пятый раз. В этом году она пройдёт под девизом «Искусство объединяет».

«Вести-Воронеж» выбрали самые интересные события предстоящей «Ночи искусств».

МУЗЕИ

Где: историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденьургских» (рабочий посёлок Рамонь, улица Мосина, 23б).

18:30−19:00 и 20:00—20:30 — Обзорная экскурсия по парку «Территория века»;
19:00—20:00 — Беседа и демонстрация видеороликов на тему «Искусство объединяет. Ольга Александровна из века в век»;
20:30—22:00 — показ фильма «Ожидание Императрицы»;
22:00—22:25 — показ фильма «Сияние порфир».

Где: музей-заповедник «Дивногорье» (хутор Дивногорье, улица Подгорная, 48).

18:00−21:30 — демонстрация авторских фильмов экологической направленности о Дивногорье, приуроченных к Году экологии.

Где: музей-усадьба Дмитрия Веневитинова (село Новоживотинное, улица Школьная, 18).

16:00−19:30 — Показ революционно-романтического фильма «Овод»;
19:00—20:00 — литературно-музыкальная гостиная «Искусство в зеркале революций»;
21:00—21:30 — демонстрация мультимедийного проекта «Шоу теней».

Где: Воронежский областной художественный музей имени Крамского (проспект Революции, 18).

16:00−17:00 — Концерт «Музыкальные эскизы» в исполнении ансамбля виолончелистов «Class-cello»;
16:00—18:00 — Семейный мастер-класс по анимации «Орлёнок»;
18:30—19:30 — Лекция «Революция бывает разной»;
20:00—21:00 — Показ фильмов революционной тематики, экспресс-курс по рисованию креативных плакатов «Культурная революция».

Где: Воронежский областной краеведческий музей (основное здание на улице Плехановской, 29).

17:00−18:00 — Мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению буденовок;
18:00—19:00 — Выступление артистов академического Воронежского русского народного хора имени Массалитинова;
18:30—19:30 — «От Февраля к Октябрю» — беседа кинолектория, посвященная революционным событиям, демонстрация документального фильма «XX век — эпоха русских революций. Фильм второй»;
19:30—21:30 — тематический кинопоказ художественного фильма «Адмирал».

Где: Воронежский областной литературный музей имени Никитина (улица Плехановская, 3).

19:00−20:00 — Литературно-музыкальная гостиная: фортепианные импровизации. Играет заслуженный артист России Владимир Землянский;
20:00—21:00 — Поэтический перформанс «Вся власть поэтам!»;
21:00—22:00 — история одной фотографии. Фильм Лизнева «Полк, смирно!»;
22:30—23:30 ­- мультимедийная экскурсия «Платоновский взгляд на революцию».

ТЕАТРЫ

Где: Воронежский государственный театр юного зрителя.

17:00−18:00 — Интерактивное представление с участием актёров ТЮЗа;
18:00 — премьера легкомысленной комедии по пьесе британского драматурга Р. Хоудона «Шикарная свадьба»;
19:20—19:30 — «Мастерская #3» — культурно-образовательный проект ТЮЗа;
21:00—21:30 — премьера спектакля по пьесе Уильямса «Стеклянный зверинец».

Где: Воронежский государственный театр кукол имени Вольховского.

15:00 — Показ спектакля «Маленький принц»;
17:00—18:00 — Экскурсии по галерее и музею;
18:30—21:00 — Проведение мастер-класса в большом зале с участием труппы театра.

Где: Воронежский государственный театр оперы и балета.

20:00 — музыкальная программа в театральном фойе. Гостем концерта станет молодёжный коллектив — ансамбль скрипачей Воронежской школы искусств № 7. В антракте желающие поучаствуют в бесплатной дегустации чая разных сортов и ознакомятся с выставкой живописных работ воронежских художников.

БИБЛИОТЕКИ

Где: Воронежская областная юношеская библиотека имени Кубанева.

15:00−16:30 — мастер-класс «Вязаная графити» (ярнбомбинг);
15:00—21:30 — выставка раритетных вещей «Русское народное искусство»;
15:00—18:00 — демонстрация ролика «Современные виды искусства»;
19:00—21:30 — демонстрация ролика «Мусор как искусство».

К всероссийской акции «Ночь искусств» также присоединятся областная библиотека имени Никитина, воронежская областная библиотека и специальная библиотека для слепых имени Короленко. С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте департамента культуры Воронежской области.

«Ночь искусств» — культурно-образовательная акция, которая является продолжением таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь музыки». Впервые акция прошла в 2013 году. Основная целя «Ночи искусств» — предоставить людям возможность бесплатно посетить музеи, театры, библиотеки и окунуться в культурное пространство.

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