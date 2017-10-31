Шоу теней и поэтический перформанс. Куда сходить воронежцам в «Ночь искусств»
Воронежские музеи, театры, выставочные залы и библиотеки присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств» в День народного единства в субботу, 4 ноября.
Воронежские музеи, театры, выставочные залы и библиотеки присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств» в День народного единства в субботу, 4 ноября.
В этот день для посетителей подготовили более 60 мероприятий, в их числе спектакли, концерты, лекции, экскурсии, выставки,
Вход в музеи и библиотеки сделали бесплатными, уточнили корреспонденту «Вести-Воронеж» в департаменте. Свободно можно будет посетить мероприятия и в Театре юного зрителя (ТЮЗ), правда необходимо предварительно забронировать места. А вот попасть на спектакли в Театр кукол и на концерт в Театр оперы и балета можно будет только по билетам.
Воронеж присоединится к всероссийской акции уже в пятый раз. В этом году она пройдёт под девизом «Искусство объединяет».
«Вести-Воронеж» выбрали самые интересные события предстоящей «Ночи искусств».
МУЗЕИ
Где:
18:30−19:00 и
Где:
18:00−21:30 — демонстрация авторских фильмов экологической направленности о Дивногорье, приуроченных к Году экологии.
Где:
16:00−19:30 — Показ
Где: Воронежский областной художественный музей имени Крамского (проспект Революции, 18).
16:00−17:00 — Концерт «Музыкальные эскизы» в исполнении ансамбля виолончелистов «Class-cello»;
Где: Воронежский областной краеведческий музей (основное здание на улице Плехановской, 29).
17:00−18:00 —
Где: Воронежский областной литературный музей имени Никитина (улица Плехановская, 3).
19:00−20:00 —
ТЕАТРЫ
Где: Воронежский государственный театр юного зрителя.
17:00−18:00 — Интерактивное представление с участием актёров ТЮЗа;
18:00 — премьера легкомысленной комедии по пьесе британского драматурга Р. Хоудона «Шикарная свадьба»;
Где: Воронежский государственный театр кукол имени Вольховского.
15:00 — Показ спектакля «Маленький принц»;
Где: Воронежский государственный театр оперы и балета.
20:00 — музыкальная программа в театральном фойе. Гостем концерта станет молодёжный коллектив — ансамбль скрипачей Воронежской школы искусств № 7. В антракте желающие поучаствуют в бесплатной дегустации чая разных сортов и ознакомятся с выставкой живописных работ воронежских художников.
БИБЛИОТЕКИ
Где: Воронежская областная юношеская библиотека имени Кубанева.
15:00−16:30 —
К всероссийской акции «Ночь искусств» также присоединятся областная библиотека имени Никитина, воронежская областная библиотека и специальная библиотека для слепых имени Короленко. С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте департамента культуры Воронежской области.
«Ночь искусств» —