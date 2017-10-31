Роспотребнадзор выявил превышение метанола в 70% проверенной «незамерзайки» в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года

Согласно информации, в период с января по октябрь 2017 года управлением было исследовано более 38 наименований стеклоомывающих жидкостей на содержание метанола. В 70% исследованных видов стеклоомывающих жидкостей содержание метанола превышало допустимый уровень от двух до двух тысяч раз.

По итогам проверок ведомством было наложено 43 штрафа на сумму около 2 млн рублей, также по решению суда конфисковано более тысячи литров различных метанолсодержащих стеклоомывающих жидкостей, аннулированы два свидетельства о государственной регистрации стеклоомывающей жидкости.