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16:00 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Роспотребнадзор выявил превышение метанола в 70% проверенной «незамерзайки» в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года

Роспотребнадзор выявил превышение метанола в 70% проверенной «незамерзайки» в Нижегородской области за 10 месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 31 октября 2017 года.

Согласно информации, в период с января по октябрь 2017 года управлением было исследовано более 38 наименований стеклоомывающих жидкостей на содержание метанола. В 70% исследованных видов стеклоомывающих жидкостей содержание метанола превышало допустимый уровень от двух до двух тысяч раз.

По итогам проверок ведомством было наложено 43 штрафа на сумму около 2 млн рублей, также по решению суда конфисковано более тысячи литров различных метанолсодержащих стеклоомывающих жидкостей, аннулированы два свидетельства о государственной регистрации стеклоомывающей жидкости.

«Управление Роспоребнадзора рекомендует приобретать стеклоомывающие жидкости только в установленных местах торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности», — говорится в сообщении.

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