Первые автобусы между РК и РУ пойдут по маршруту Ташкент — Чимкент
На днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в межправительственное соглашение с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении.
На днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в межправительственное соглашение с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Первые пассажирские автобусы между Узбекистаном и Казахстаном в ближайшее время начнут курсировать по маршруту Ташкент — Чимкент, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Об этом сегодня в рамках международной конференции в Ташкенте, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщил посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев.
По его словам, большой импульс развитию двусторонних отношений придала «дорожная карта» по реконструкции и организации пунктов пропуска и автомобильных дорог, а также обустройству прилегающей территории на
«Буквально два дня назад Нурсултан Абишевич (Назарбаев, президент Казахстана — ред.) подписал соответствующее соглашение, которое открывает нам новое автобусное сообщение. Это будет маршрут
Он также подчеркнул, что две страны могли бы рассматривать более тесное транспортное взаимодействие. Например, участие в новых транспортных коридорах через порт Актау и соответственно Каспийское море для доставки различных грузов.
Напомним, что на днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в межправительственное соглашение с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении. Благодаря изменениям между Республикой Узбекистан и Казахстаном начнут курсировать пассажирские автобусы.
Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек ранее отмечал, что в настоящее время между республикой и Узбекистаном отсутствуют автобусные перевозки пассажиров, а после вступления в силу изменений в межправительственное соглашение будут открыты регулярные автобусные маршруты между крупными городами двух стран. Это планируется сделать до конца года. По его словам, каждому перевозчику будет предоставляться право работать в течение пяти лет на определенном маршруте.