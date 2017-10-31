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12:58 (мск), источник: Sputnik

Первые автобусы между РК и РУ пойдут по маршруту Ташкент — Чимкент

На днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в межправительственное соглашение с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. Первые пассажирские автобусы между Узбекистаном и Казахстаном в ближайшее время начнут курсировать по маршруту Ташкент — Чимкент, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом сегодня в рамках международной конференции в Ташкенте, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщил посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев.

По его словам, большой импульс развитию двусторонних отношений придала «дорожная карта» по реконструкции и организации пунктов пропуска и автомобильных дорог, а также обустройству прилегающей территории на казахстанско-узбекской государственной границе.

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«Буквально два дня назад Нурсултан Абишевич (Назарбаев, президент Казахстана — ред.) подписал соответствующее соглашение, которое открывает нам новое автобусное сообщение. Это будет маршрут Ташкент-Чимкент, выступающий своеобразной первой ласточкой. Его открытие будет способствовать тому, что мы работаем над дальнейшей реализацией инфраструктуры наших границ, и самое главное создаем мосты дружбы. Это дорога М-39, создание пунктов пропуска, которые позволяют нашим народам больше и теснее общаться и взаимодействовать по многим аспектам», — отметил Утембаев.

Он также подчеркнул, что две страны могли бы рассматривать более тесное транспортное взаимодействие. Например, участие в новых транспортных коридорах через порт Актау и соответственно Каспийское море для доставки различных грузов.

Напомним, что на днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в межправительственное соглашение с Узбекистаном о международном автомобильном сообщении. Благодаря изменениям между Республикой Узбекистан и Казахстаном начнут курсировать пассажирские автобусы.

Министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек ранее отмечал, что в настоящее время между республикой и Узбекистаном отсутствуют автобусные перевозки пассажиров, а после вступления в силу изменений в межправительственное соглашение будут открыты регулярные автобусные маршруты между крупными городами двух стран. Это планируется сделать до конца года. По его словам, каждому перевозчику будет предоставляться право работать в течение пяти лет на определенном маршруте.

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