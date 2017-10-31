В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
МОСКВА, 31 окт — РИА Недвижимость. Средняя заработная плата работников ЖКХ в России составляет около 38 тысяч рублей, рассказала во вторник на
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 31 окт — РИА Недвижимость. Средняя заработная плата работников ЖКХ в России составляет около 38 тысяч рублей, рассказала во вторник на
«Если говорить в целом по стране, то это порядка 38 тысяч рублей», — сказала она.
При этом лишь 5% управляющих многоквартирными домами компаний в России имеют полностью укомплектованный штат сотрудников, сообщила она ранее.