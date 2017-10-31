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15:59 (мск), источник: РИА Недвижимость

В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ

МОСКВА, 31 окт — РИА Недвижимость. Средняя заработная плата работников ЖКХ в России составляет около 38 тысяч рублей, рассказала во вторник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Елена Солнцева.

«Если говорить в целом по стране, то это порядка 38 тысяч рублей», — сказала она.

При этом лишь 5% управляющих многоквартирными домами компаний в России имеют полностью укомплектованный штат сотрудников, сообщила она ранее.

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