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12:54 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

С 31 октября в Петербурге вводятся новые ограничения движения

Ограничения сразу в нескольких районах будут действовать до конца ноября.

Со вторника, 31 октября, петербургским водителям придется заново простраивать маршруты. Вступают в силу новые ограничения движения транспорта, сообщает объединенная пресс-служба ГАТИ и КРТИ.

До 26 ноября будет ограничено движение по четной стороне набережной р. Фонтанки на участке от Гангутской ул. до ул. Пестеля.

С 31 октября по 6 ноября нельзя будет проехать по пр. Ленина (г. Красное Село) на участке от Летней ул. до Гражданской ул. и будет закрыто движение транспорта по Авиационной ул. в створе пр. Ленина.

31 октября будет ограничено движение транспорта на перекрестке пр. Юрия Гагарина и Кузнецовской ул. В ночное время (с 23:00 31 октября до 6:00 1 ноября) движение транспорта на перекрестке будет закрыто.

С 31 октября по 29 ноября будет приостановлено движения транспорта на участке от ул. Седова до ул. Невзоровой.

С 1 ноября по 2 ноября, с 8 ноября по 9 ноября, с 13 ноября по 14 для автомобилей будет недоступна Приозерная ул. на участке от Академика Вернова до Матросской ул. (г. Сестрорецк).

С 1 ноября по 2 ноября будет ограничено движение транспорта по Жемчужной ул. у Приозерной ул.

В связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия со 2 по 4 ноября в ночное время (с 22:00 до 7:00) будет перекрыто движение по Шпалерной ул. от Потемкинской ул. до Таврической ул., включая перекрестки с Водопроводным пер. и Таврической ул. Также в ночное время с 5 по 12 ноября данный участок будет закрыт.

Со 2 по 6 ноября будет приостановлено движение на Гранитной ул. у д. 71 по Заневскому пр. в связи с установкой временного ограждения.

Напомним, что на Серебристом бульваре продолжаются работы по реконструкции теплосети, в связи с этим со 2 по 5 ноября перекрыто движение транспорта по нечетной стороне аллеи Поликарпова в створе Серебристого бульвара.

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