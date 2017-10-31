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13:45 (мск), источник: Вести Иркутск

У погибших на Байкале нерп чумы плотоядных не обнаружили

Специалисты областного управления Россельхознадзора у погибших на Байкале нерп не нашли чумы плотоядных.

Эксперты выясняют причину смерти тюленей. Накануне в лабораторию ведомства доставили образцы. Специалисты отобрали пробы на вирусные и бактериологические заболевания. Чумы не обнаружено. Остальные исследования продолжаются. Мёртвых животных на Байкале начали находить 22 октября. По данным Байкальского управления Росприроднадзора, уже погибло 132 нерпы. Местные жители обнаружили тела в республике Бурятия у посёлка Новый Энхалук и возле города Бабушкин. В Иркутской области — у Култука и в районе КБЖД.

— Ранее в прошлые годы данная ситуация уже была. Падёж нерпы происходил. Сейчас о критической ситуации рано говорить. Ситуацию мы мониторим, контролируем. Это не первый случай, — говорит заместитель начальника отдела Госветнадзора управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Елена Сморкалова.

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