У погибших на Байкале нерп чумы плотоядных не обнаружили

Эксперты выясняют причину смерти тюленей. Накануне в лабораторию ведомства доставили образцы. Специалисты отобрали пробы на вирусные и бактериологические заболевания. Чумы не обнаружено. Остальные исследования продолжаются. Мёртвых животных на Байкале начали находить 22 октября. По данным Байкальского управления Росприроднадзора, уже погибло 132 нерпы. Местные жители обнаружили тела в республике Бурятия у посёлка Новый Энхалук и возле города Бабушкин. В Иркутской области — у Култука и в районе КБЖД.