Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Недуачная сделка неожиданно помогла расширить бизнес в 100 раз
35-летняя Сати Казанова выходила замуж в кедах (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Мой родной»: Кабо поделилась трогательным снимком с мужем
Врачи о редкой болезни умершей 14-летней модели
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
На Украине объяснили, почему поменяют цвет беретов десантников
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12:53 (мск)

Назван самый успешный фильм ужасов

Проект «Кино Mail.Ru» составил рейтинг самых успешных хорроров в истории кинематографа.

Американский фильм 2007 года «Паранормальное явление» можно считать самой успешной лентой в жанре «ужасы» за всю историю кино. К такому выводу пришел проект «Кино Mail.Ru» после того, как провел анализ всех фильмов данного жанра с доступной информацией о сборах и бюджетах и определил их индекс успешности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Учитывались такие параметры, как бюджет фильма, его кассовые сборы и окупаемость, а также зрительский рейтинг (оценка, которую поставили пользователи «Кино Mail.Ru» фильму, от 1 до 10). Таким образом удалось получить представление не только о коммерческом успехе картины, но и о зрительском интересе к ней — и совместить эти параметры.

Так, у возглавившего рейтинг «Паранормального явления» индекс успешности составил 33,5. Напомним, фильм, снятый в стиле мокьюментари, рассказывает о семейной паре, в доме которой начинают происходить необъяснимые и пугающие события. Бюджет ленты составил всего $15 000, а сборы превысили $193 млн, то есть картина окупилась почти в 13 000 раз. В среднем пользователи «Кино Mail.Ru» оценили этот фильм на 6,6 балла.

На втором месте рейтинга самых успешных фильмов ужасов оказалась свежая экранизация романа Стивена Кинга «Оно» — напомним, ранее сообщалось, что лента побила исторический рекорд по кассовым сборам среди хорроров, собрав в прокате более $666 млн. Кроме того, ее высоко оценили зрители — 7,7 балла из 10. В итоге индекс успешности картины составил 32,8.

Во время загрузки произошла ошибка.

Замыкает тройку лидеров с индексом 28,2 культовый хоррор Уильяма Фридкина 1973 года «Изгоняющий дьявола».

Среди лент, попавших в топ-13 рейтинга, оказались также: «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», «Сплит», «Заклятие», «Звонок», «Астрал: Глава 2», «Не дыши», «Заклятие 2», «Пила: Игра на выживание», «Судная ночь 2» и «Шесть демонов Эмили Роуз».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018
Силовики покидают лагерь митингующих у стен Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь