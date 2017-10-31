Назван самый успешный фильм ужасов

Американский фильм 2007 года «Паранормальное явление» можно считать самой успешной лентой в жанре «ужасы» за всю историю кино. К такому выводу пришел проект «Кино Mail.Ru» после того, как провел анализ всех фильмов данного жанра с доступной информацией о сборах и бюджетах и определил их индекс успешности.

<iframe src="https://giphy.com/embed/SdpuOEuXlmfoQ" width="480" height="256" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/paranormal-SdpuOEuXlmfoQ">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Учитывались такие параметры, как бюджет фильма, его кассовые сборы и окупаемость, а также зрительский рейтинг (оценка, которую поставили пользователи «Кино Mail.Ru» фильму, от 1 до 10). Таким образом удалось получить представление не только о коммерческом успехе картины, но и о зрительском интересе к ней — и совместить эти параметры.

Так, у возглавившего рейтинг «Паранормального явления» индекс успешности составил 33,5. Напомним, фильм, снятый в стиле мокьюментари, рассказывает о семейной паре, в доме которой начинают происходить необъяснимые и пугающие события. Бюджет ленты составил всего $15 000, а сборы превысили $193 млн, то есть картина окупилась почти в 13 000 раз. В среднем пользователи «Кино Mail.Ru» оценили этот фильм на 6,6 балла.

На втором месте рейтинга самых успешных фильмов ужасов оказалась свежая экранизация романа Стивена Кинга «Оно» — напомним, ранее сообщалось, что лента побила исторический рекорд по кассовым сборам среди хорроров, собрав в прокате более $666 млн. Кроме того, ее высоко оценили зрители — 7,7 балла из 10. В итоге индекс успешности картины составил 32,8.

<iframe src="https://giphy.com/embed/kjhP3OFC7AzUk" width="480" height="270" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/pennywise-kjhP3OFC7AzUk">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.