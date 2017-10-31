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13:05 (мск), источник: VN.ru

Совещание по выбору места памятнику Сталину закрыли от СМИ

Выездное совещание рабочей группы по определению места установки памятника Иосифу Сталину в Новосибирске закрыли от СМИ. Об этом VN.ru сообщил советник мэра, председатель художественного совета города Александр Ложкин.

Место для установки памятника Иосифу Сталину в Новосибирске не могут подобрать уже больше года. Чтобы сформировать приемлемое предложение для художественного совета мэрии, 28 сентября была организована рабочая группа. Однако с тех пор выездное совещание уже дважды откладывалось, а прессу на него не пускают.

— На выездном совещании рабочей группы пресса присутствовать не будет, — прокомментировал VN.ru председатель художественного совета мэрии Новосибирска Александр Ложкин. — Это закрытое мероприятие. Мы просто готовим предложение для художественного совета, это рабочий момент, приходите на заседание. Вопрос очень сложный, конфликтный, и мы не хотим выносить эмоции на публику.

Впрочем, одно совещание уже состоялось. Предложено 12 мест для установки памятника, из которых после обсуждения осталось только три, которые и решено посетить в ходе выездного совещания. Это Монумент Славы, Военный городок и Дом офицеров. Сами активисты из инициативной группы «Сбор средств на бюст Сталина в Новосибирске» настаивают на территории Монумента Славы.

В состав группы вошли пять членов художественного совета Новосибирска: председатель Александр Ложкин, доктор медицинских наук Евгений Трофимович, скульптор Анна Наволоцкая, художник Сергей Мосиенко, президент общественной организации «Ассоциация современных народных художественных промыслов Сибири» Маргарита Давыдова и руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк.

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Совещание по выбору места памятнику Сталину закрыли от СМИ
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