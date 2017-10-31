Сделали невыездным. Челябинского олигарха заставили расплатиться с долгами

По первому исполнительному производству предприниматель должен был выплатить около 3 млн рублей. Однако судебным исполнителям удалось взыскать с должника около 800 тысяч, и тогда они арестовали его недвижимость на берегу озера Чебаркуль и автопарк, состоящий из Bentley и двух Porchе, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе судебных приставов.

Помимо этого должнику запретили выезд за рубеж. Последняя мера и подействовала, поскольку по работе бизнесмену часто приходится бывать за границей. Он был вынужден погасить в том числе и 1, 2 млн долга по второму исполнительному производству — в отношении юрлица.