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13:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Сделали невыездным. Челябинского олигарха заставили расплатиться с долгами

Более 4 млн рублей задолжал руководитель строительной фирмы бюджету, предоставив неверные сведения о доходах своей компании.

По первому исполнительному производству предприниматель должен был выплатить около 3 млн рублей. Однако судебным исполнителям удалось взыскать с должника около 800 тысяч, и тогда они арестовали его недвижимость на берегу озера Чебаркуль и автопарк, состоящий из Bentley и двух Porchе, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе судебных приставов.

Помимо этого должнику запретили выезд за рубеж. Последняя мера и подействовала, поскольку по работе бизнесмену часто приходится бывать за границей. Он был вынужден погасить в том числе и 1, 2 млн долга по второму исполнительному производству — в отношении юрлица.

Ограничение на выезд было отменено, а вот автопарк и недвижимость по-прежнему под арестом, поскольку не выплачен исполнительский сбор — 300 тысяч рублей.

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