Лукашев рассказал, почему в Симферополе не светят фонари и не горят новые светофоры

«Наш “Горсвет” не смог вовремя закупить лампы и поменять их. Сейчас этот процесс активно идет. К сожалению, та компания, которая выиграла тендер по модернизации и замене линий и сетей, со своей задачей не справилась, но получила аванс 25 млн руб. Сейчас по отношению к ним ведется претензионная работа: они и сами не справились, и нашу работу остановили. Сейчас мы планируем получить с них деньги, заново сделать программу и провести торги. Я пытаюсь отслеживать, какие компании к нам заходят, не числятся ли они в “черных списках”. Я не снимаю с себя ответственности и обещаю, что в кратчайшие сроки мы ситуацию исправим», — сказал Игорь Лукашев.