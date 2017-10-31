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14:08 (мск), источник: РИА Крым

Лукашев рассказал, почему в Симферополе не светят фонари и не горят новые светофоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости Крым. Часть центральных улиц Симферополя не освещается из-за недобросовестного подрядчика, выигравшего тендер на модернизацию городских сетей. Об этом журналистам рассказал глава администрации столицы Республики Игорь Лукашев.

Источник: РИА "Новости"

«Наш “Горсвет” не смог вовремя закупить лампы и поменять их. Сейчас этот процесс активно идет. К сожалению, та компания, которая выиграла тендер по модернизации и замене линий и сетей, со своей задачей не справилась, но получила аванс 25 млн руб. Сейчас по отношению к ним ведется претензионная работа: они и сами не справились, и нашу работу остановили. Сейчас мы планируем получить с них деньги, заново сделать программу и провести торги. Я пытаюсь отслеживать, какие компании к нам заходят, не числятся ли они в “черных списках”. Я не снимаю с себя ответственности и обещаю, что в кратчайшие сроки мы ситуацию исправим», — сказал Игорь Лукашев.

Кроме того, глава Симферополя пояснил, почему пока не включены два новых светофора.

«Мы установили светофоры на улице Гагарина и Шмидта, но пока их не синхронизировали. Пока не нашли тот ритм, который позволит разгрузить улицы. Сложно скоординировать работу светофоров так, чтобы не создать пробки. Как только программа будет готова, мы их включим в тестовом режиме», — сказал Игорь Лукашев.

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