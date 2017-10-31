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13:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кровавый манекен в Петропавловске убрали

С владельцем ресторана полицейские поговорили по поводу странной акции на Хэллоуин.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 окт — Sputnik. В Петропавловске после вмешательства прокуратуры убрали кровавый манекен, вывешенный на здании по главной пешеходной улице города, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

30 октября в Петропавловске на улице Конституции Казахстана, напротив здания областной прокуратуры, повесили манекен в окровавленной одежде. По всей видимости, таким оригинальным способом ресторан стейк-хаус, расположенный в этом здании, готовится к Хэллоуину и привлекает клиентов.

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На следующий день после публикации манекен был снят.

Как пояснили агентству в областной прокуратуре, с собственником кафе проведена разъяснительная работа.

«В интернет-пространстве опубликована информация о размещении напротив здания областной прокуратуры кровавого манекена с нецензурной надписью. По данному факту с собственником помещения, где размещен манекен, проведена праворазъяснительная работа, ориентирована местная полицейская служба, местный исполнительный орган для принятия соответствующих мер», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры Северо-Казахстанской области.

В надзорном органе уточнили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении владельца кафе к ответственности. После изучения всех обстоятельств дела, его действиям будет дана правовая оценка.

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