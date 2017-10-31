Кровавый манекен в Петропавловске убрали
С владельцем ресторана полицейские поговорили по поводу странной акции на Хэллоуин.
С владельцем ресторана полицейские поговорили по поводу странной акции на Хэллоуин.
АСТАНА, 31 окт — Sputnik. В Петропавловске после вмешательства прокуратуры убрали кровавый манекен, вывешенный на здании по главной пешеходной улице города, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
30 октября в Петропавловске на улице Конституции Казахстана, напротив здания областной прокуратуры, повесили манекен в окровавленной одежде. По всей видимости, таким оригинальным способом ресторан
На следующий день после публикации манекен был снят.
Как пояснили агентству в областной прокуратуре, с собственником кафе проведена разъяснительная работа.
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В надзорном органе уточнили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении владельца кафе к ответственности. После изучения всех обстоятельств дела, его действиям будет дана правовая оценка.