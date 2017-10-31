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14:08 (мск), источник: Lenta.Ru

В рассказе дрейфовавших пять месяцев в океане американок нашли нестыковки

В рассказе двух американок, которых спасли после пятимесячного дрейфа в Тихом океане, обнаружили некоторые нестыковки. Об этом в интервью Associated Press сообщил представитель Береговой охраны США.

Источник: AP 2017

Собеседник агентства напомнил, что, по словам Дженнифер Аппель и Таши Фуаба, 3 мая, в первый день своего путешествия на яхте, они попали в сильный шторм в районе Гавайских островов.

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Однако погодные службы в начале указанного месяца не зафиксировали таких погодных явлений в этом регионе. Снимки со спутников НАСА также подтверждают, что тропических штормов рядом с островами в тот период не было, добавляет Associated Press.

Кроме того, по словам представителя Береговой охраны, показания девушек, что вокруг них после шторма не было подходящей гавани для возвращения яхты, не соответствуют действительности.

К примеру, Остров Рождества, принадлежащий Кирибати, принимает большие коммерческие суда.

Также Береговая охрана обратила внимание, что американки не стали включать аварийный маяк, который был на их яхте. Более того, в июне служба связывалась с лодкой, Аппель и Фуаба отчитались, что у них все в порядке и через месяц они планируют причалить к берегу. Ранее, однако, они утверждали, что в этот момент у них уже не работало оборудование.

Во время загрузки произошла ошибка.

Американский десантный корабль «Эшланд» 27 октября обнаружил яхту с двумя жительницами Гонолулу и двумя собаками в 900 милях от Японии. Аппель и Фуаба решили самостоятельно доплыть с Гавайских островов до Таити, но, по их словам, во время шторма у яхты сломался двигатель, сильный ветер вынес их в открытый океан.

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