В рассказе дрейфовавших пять месяцев в океане американок нашли нестыковки

Источник: AP 2017

Собеседник агентства напомнил, что, по словам Дженнифер Аппель и Таши Фуаба, 3 мая, в первый день своего путешествия на яхте, они попали в сильный шторм в районе Гавайских островов.

Читайте также В Тихом океане спасли американок, пять месяцев дрейфовавших на яхте

Однако погодные службы в начале указанного месяца не зафиксировали таких погодных явлений в этом регионе. Снимки со спутников НАСА также подтверждают, что тропических штормов рядом с островами в тот период не было, добавляет Associated Press.

Кроме того, по словам представителя Береговой охраны, показания девушек, что вокруг них после шторма не было подходящей гавани для возвращения яхты, не соответствуют действительности.

К примеру, Остров Рождества, принадлежащий Кирибати, принимает большие коммерческие суда.

Также Береговая охрана обратила внимание, что американки не стали включать аварийный маяк, который был на их яхте. Более того, в июне служба связывалась с лодкой, Аппель и Фуаба отчитались, что у них все в порядке и через месяц они планируют причалить к берегу. Ранее, однако, они утверждали, что в этот момент у них уже не работало оборудование.