Южноуральцам советуют приготовиться к ухудшению погоды

Источник: РИА "Новости"

Ухудшение погодных условий ждет южноуральцев в первый день ноября — синоптики и МЧС предупреждают об осадках, крепком ветре и гололедице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В среду, 1 ноября, ночью в большинстве районов небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах — до умеренных, днем местами небольшие осадки, ночью и утром в отдельных районах слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер юго-западный 9−14 м/с, отдельные порывы ночью 14−19 м/с, днем — 19−24 м/с», — говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Челябинской области настоятельно рекомендует всем (!) автовладельцам не выезжать на дороги без острой необходимости. Если ни сильный снегопад, ни ограниченная видимость, ни гололедные явления не заставят вас отложить поездку, необходимо по-максимуму подготовиться к действиям в экстремальных погодных условиях, а также строго соблюдать правила дорожного движения.

«При поездке на дальние расстояния необходимо иметь с собой запас топлива, продукты, теплую одежду. Автовладелец должен быть полностью уверен в исправности машины. Мобильный телефон также должен быть исправен и заряжен. Следует уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика должна быть в рабочем состоянии», — настаивают в МЧС.