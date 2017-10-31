Новые подробности биографии: у Каримова было трое детей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. На официальном сайте Научно-просветительского комплекса Ислама Каримова опубликована биография первого руководителя Узбекистана, где сказано, что у него было трое детей.

«Он имел троих детей и шестерых внуков, общение с которыми было для него большой радостью», — говорится в тексте.

До этого моменты было известно лишь о двух дочерях первого президента: Лоле и Гульнаре.