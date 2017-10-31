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13:26 (мск), источник: Sputnik

Новые подробности биографии: у Каримова было трое детей

По информации СМИ, у первого президента Узбекистана Ислама Каримова есть сын, который сейчас живет в Московской области.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. На официальном сайте Научно-просветительского комплекса Ислама Каримова опубликована биография первого руководителя Узбекистана, где сказано, что у него было трое детей.

«Он имел троих детей и шестерых внуков, общение с которыми было для него большой радостью», — говорится в тексте.

До этого моменты было известно лишь о двух дочерях первого президента: Лоле и Гульнаре.

В республиканских СМИ есть сведения, что в первый раз Каримов женился в 1960-х годах на Наталье Петровне Кучма. В 1969 году у них родился сын Петр. Наталья Кучма умерла в 2008 году в Ташкенте, а Петр Каримов в сейчас живет в Московской области.

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