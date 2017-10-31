Новые подробности биографии: у Каримова было трое детей
По информации СМИ, у первого президента Узбекистана Ислама Каримова есть сын, который сейчас живет в Московской области.
По информации СМИ, у первого президента Узбекистана Ислама Каримова есть сын, который сейчас живет в Московской области.
ТАШКЕНТ, 31 окт — Sputnik. На официальном сайте
«Он имел троих детей и шестерых внуков, общение с которыми было для него большой радостью», — говорится в тексте.
До этого моменты было известно лишь о двух дочерях первого президента: Лоле и Гульнаре.
В республиканских СМИ есть сведения, что в первый раз Каримов женился в 1960-х годах на Наталье Петровне Кучма. В 1969 году у них родился сын Петр. Наталья Кучма умерла в 2008 году в Ташкенте, а Петр Каримов в сейчас живет в Московской области.