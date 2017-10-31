Ученые раскрыли еще одно положительное свойство острой пищи

«Недавно наши коллеги обнаружили, что небольшие количества капсаицина, жгучего вещества перца, усиливают вкус соли. Мы проверили, влияет ли этот эффект на то, как много соли потребляет тот или иной человек», — рассказывает Чжимин Чжу (Zhiming Zhu) из Третьего военно-медицинского университета Китая в Чунцине.

Острая пища достаточно давно считалась бесполезной и даже вредной для здоровья желудка и других пищеварительных органов, однако в последние годы ученые обнаружили, что красный перец и многие другие специи имеют массу плюсов. К примеру, два года назад биологи выяснили, что острая пища заставляет жировую ткань сжигать, а не запасать в себе лишние калории, ускоряет метаболизм и снижает общий уровень воспалений в теле.

Чжу и его коллеги раскрыли еще одно положительное качество острой пищи, наблюдая за диетой примерно шести сотен добровольцев, согласившихся некоторое время питаться очень острой пищей по просьбе ученых.

Эти наблюдения привели к двум интересным и связанным между собой результатам. Во-первых, выяснилось, что употребление острой пищи понижало давление в кровеносных сосудах на 8 и 5 миллиметров ртутного столба. Это было связано с тем, что добровольцы начали есть заметно меньше соли в то время, когда они питались острой пищей.

Почему жгучий перец усиливает вкус соли? Как объясняют ученые, это связано с тем, что центры соленого и острого вкуса в нашем мозге находятся рядом друг с другом, и они частично накладываются друг на друга. Благодаря этому «включение» центра острого вкуса усиливает работу клеток, отвечающих за распознавание соленостей, благодаря чему пища кажется более соленой, чем она есть на самом деле.