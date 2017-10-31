Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сирия на пороге сенсации: Катар сдал былых союзников - СМИ
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Стройные ноги и талия: Судзиловская предстала в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
Спикер Молдавии стал и.о. президента и назначил министра обороны
Украина нашла запасы газа, обещает экспорт - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
18:54 (мск), источник: РИА Новости

Ученые раскрыли еще одно положительное свойство острой пищи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Жгучий перец и другие острые специи могут не только способствовать снижению веса, но и уменьшению тяги к поеданию больших количеств соли, что благотворно влияет на здоровье сердца и сосудов, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Hypertension.

«Недавно наши коллеги обнаружили, что небольшие количества капсаицина, жгучего вещества перца, усиливают вкус соли. Мы проверили, влияет ли этот эффект на то, как много соли потребляет тот или иной человек», — рассказывает Чжимин Чжу (Zhiming Zhu) из Третьего военно-медицинского университета Китая в Чунцине.

Острая пища достаточно давно считалась бесполезной и даже вредной для здоровья желудка и других пищеварительных органов, однако в последние годы ученые обнаружили, что красный перец и многие другие специи имеют массу плюсов. К примеру, два года назад биологи выяснили, что острая пища заставляет жировую ткань сжигать, а не запасать в себе лишние калории, ускоряет метаболизм и снижает общий уровень воспалений в теле.

Чжу и его коллеги раскрыли еще одно положительное качество острой пищи, наблюдая за диетой примерно шести сотен добровольцев, согласившихся некоторое время питаться очень острой пищей по просьбе ученых.

Эти наблюдения привели к двум интересным и связанным между собой результатам. Во-первых, выяснилось, что употребление острой пищи понижало давление в кровеносных сосудах на 8 и 5 миллиметров ртутного столба. Это было связано с тем, что добровольцы начали есть заметно меньше соли в то время, когда они питались острой пищей.

Почему жгучий перец усиливает вкус соли? Как объясняют ученые, это связано с тем, что центры соленого и острого вкуса в нашем мозге находятся рядом друг с другом, и они частично накладываются друг на друга. Благодаря этому «включение» центра острого вкуса усиливает работу клеток, отвечающих за распознавание соленостей, благодаря чему пища кажется более соленой, чем она есть на самом деле.

Китайская кухня, как признает Чжу, является одной из самых острых в мире, и пока не понятно, будут ли вести себя аналогичным образом люди из стран Европы или из США. В ближайшее время ученые планируют провести дополнительные исследования, которые, как они надеются, дадут ответ на этот вопрос.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Онищенко сказал, какой вред может нанести сбор биоматериалов россиян
Жена Джигарханяна покинула Россию
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
КГИ Кудрина: протестные настроения растут вместе с экономикой
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
«Инвитро» заявила об утилизации в РФ биоматериала россиян
Анатолий Чубайс предрек России блэкаут. Прав ли он?
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь