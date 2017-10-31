Какой будет погода в ноябре в Омске?

В октябре в Омске погода была контрастной: то было тепло и сухо, то город вдруг оказывался под снежными завалами, а водители и пешеходы страдали из-за сильной гололедицы на дороге. В ноябре погода также будет непостоянной, но больше всё-таки будет походить на зимнюю.

По данным открытых Интернет-источников, первая неделя ноября побалует омичей тёплой погодой. Днём температура воздуха стабильно будет плюсовой и только один день немного уползёт в минус. Днём столбик термометра в период с 1 по9 ноября будет показывать от +4 до -1 градуса. Ночью — от +1 до -5. Почти каждый день будет идти дождь или снег.

После 10 ноября погода в Омске станет больше похожа на зимнюю: и днём и ночью будет держаться минусовая температура. В дневные часы столбик термометра будет показывать 6−12 градусов мороза. Ночью — 6−15 градусов со знаком минус.