Какой будет погода в ноябре в Омске?
Средняя температура в ноябре будет ниже многолетних значений.
Средняя температура в ноябре будет ниже многолетних значений.
В октябре в Омске погода была контрастной: то было тепло и сухо, то город вдруг оказывался под снежными завалами, а водители и пешеходы страдали
По данным открытых
После 10 ноября погода в Омске станет больше похожа на зимнюю: и днём и ночью будет держаться минусовая температура. В дневные часы столбик термометра будет показывать 6−12 градусов мороза. Ночью — 6−15 градусов со знаком минус.
В целом ноябрьская погода ожидается ниже средних многолетних значений.