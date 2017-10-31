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13:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Роспотребнадзоре по Башкирии предупредили о смертельной опасности «нелегальной» стеклоомывающей жидкости

УФА, 31 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Управлении Роспотребнадзора по Башкортостану дали полезные советы автолюбителям, как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость.

Её следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке нужно обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.

В региональном надзорном ведомстве сообщили, что нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, который обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта. Также он дешевый и хорошо очищает стекла.

«Метанол может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. Смертельная доза метанола для человека при приеме внутрь равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5−10 г», — проинформировали в Роспотребнадзоре по РБ.

Безопасная стеклоомывающая жидкость включает в свой состав растворы спирта с водой, с добавлением моющих средств, а также ароматизаторов и красителей. Сейчас активно используются изопропиловый спирт, пропиленгликоли и этиленгликоли. Отмечается, что жидкости на спиртовой основе включают в себя непищевые спирты и непригодны для пищевых целей.

В ведомстве напомнили, что постановлением Главного государственного санитарного врача России запрещено использовать метиловый спирт в средствах по уходу за автотранспортом, а также продавать населению указанные средства, содержащие метанол. При выявлении стеклоомывающих жидкостей, содержащих метанол, Управление Роспотребнадзора по Башкортостану применяет меры по изъятию их из оборота.

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