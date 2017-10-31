Популяция байкальского омуля может сократиться из-за строительства монгольских ГЭС
Ученые провели анализ мирового опыта последствиям работ гидроэлектростанций почти за 150 лет.
Ученые провели анализ мирового опыта последствиям работ гидроэлектростанций почти за 150 лет.
Строительство гидроэлектростанций на притоках реки Селенги может привести к снижению численности популяций байкальского омуля, сига и других ценных рыб. Об этом сказал доктор технических наук, заведующий лабораторией гидроэнергетики и водохозяйственных систем ИСЭ СО РАН Вячеслав Никитин на заседании ученого совета Иркутского научного центра СО РАН 30 октября. Исследование мирового опыта по строительству и последствиям работ гидроэлектростанций почти за 150 лет проводилось по заказу Центра развития водохозяйственного комплекса в рамках
Сложность научно-исследовательской работы заключалась в том, что ученым приходилось работать с несуществующими на сегодняшний день объектами — на данный момент российской стороне предоставили только проекты технических заданий. Полного комплекса утвержденных документов нет. ГЭС “Эгийн-Гол” имеет проект, но, по неизвестным причинам, монгольская сторона предоставила только фрагменты документации по будущей гидроэлектростанции. Поэтому, то что мы проводили, основано на имеющейся информации и на моделировании возможных ситуаций.
Учеными был проведен анализ мирового опыта по строительству и последствиям работ гидроэлектростанций почти за 150 лет. На региональном уровне для детального исследования возможных последствий монгольских ГЭС Селенга была условно разделена на четыре участка, на каждом из которых были рассчитаны возможные изменения абиотических и
Исследование проводилось с учетом воздействия как отдельных гидросооружений, так и всего каскада ГЭС. Наибольшее воздействие на российскую часть Селенги окажет ГЭС «Шурэн», воздействие ГЭС «Эгийн-Гол» будет более мягким и относительно меньшим по величине. Реализация проект водоотвода «Орхон-Гоби» будет оказывать минимальное воздействие. Принятие экологических попусков (сбросов воды из водохранилищ для поддержания состояния водных объектов для соответствующего экологического состояния) снизит потенциальные ущербы, но не сможет гарантировать сохранение экосистем в состоянии, близком к естественной среде.
Результаты исследования были одобрены членами Ученого совета ИНЦ СО РАН единогласно. Планируется, что данные проведенного исследования будут представлены монгольской стороне на ближайшей межправительственной встрече. Пока это единственная