Популяция байкальского омуля может сократиться из-за строительства монгольских ГЭС

Источник: IrkutskMedia.ru

Строительство гидроэлектростанций на притоках реки Селенги может привести к снижению численности популяций байкальского омуля, сига и других ценных рыб. Об этом сказал доктор технических наук, заведующий лабораторией гидроэнергетики и водохозяйственных систем ИСЭ СО РАН Вячеслав Никитин на заседании ученого совета Иркутского научного центра СО РАН 30 октября. Исследование мирового опыта по строительству и последствиям работ гидроэлектростанций почти за 150 лет проводилось по заказу Центра развития водохозяйственного комплекса в рамках федерально-целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012—2020 годах» и Минприроды России. Ключевым стало определение качественных и количественных оценок возможного воздействия монгольских ГЭС на реку Селенга и прибрежных территорий, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский научный центр СО РАН.

Сложность научно-исследовательской работы заключалась в том, что ученым приходилось работать с несуществующими на сегодняшний день объектами — на данный момент российской стороне предоставили только проекты технических заданий. Полного комплекса утвержденных документов нет. ГЭС “Эгийн-Гол” имеет проект, но, по неизвестным причинам, монгольская сторона предоставила только фрагменты документации по будущей гидроэлектростанции. Поэтому, то что мы проводили, основано на имеющейся информации и на моделировании возможных ситуаций. Вячеслав Никитин

Учеными был проведен анализ мирового опыта по строительству и последствиям работ гидроэлектростанций почти за 150 лет. На региональном уровне для детального исследования возможных последствий монгольских ГЭС Селенга была условно разделена на четыре участка, на каждом из которых были рассчитаны возможные изменения абиотических и гидро-биологических показателей. Результаты исследований показали, какие именно негативные последствия могут произойти в экосистеме реки Селенга. Например, при повышении расходов воды в зимние периоды возможно нарушение созревания байкальского осетра, развития икры байкальского омуля, байкальского сига и других ценных рыб, что приведет к снижению численности популяций. При пониженных расходах воды в весенне-летний период ожидается снижение выживаемости личинок зимне-нерестующих видов рыб, в том числе байкальского омуля. Нарушение естественных режимов затопления прибрежных территорий в вегетационный период приведет к деградации пойменных почв и растительности, что вызовет не только снижение их продуктивности, но и, через систему обратных связей, разрушение водных экосистем.

Исследование проводилось с учетом воздействия как отдельных гидросооружений, так и всего каскада ГЭС. Наибольшее воздействие на российскую часть Селенги окажет ГЭС «Шурэн», воздействие ГЭС «Эгийн-Гол» будет более мягким и относительно меньшим по величине. Реализация проект водоотвода «Орхон-Гоби» будет оказывать минимальное воздействие. Принятие экологических попусков (сбросов воды из водохранилищ для поддержания состояния водных объектов для соответствующего экологического состояния) снизит потенциальные ущербы, но не сможет гарантировать сохранение экосистем в состоянии, близком к естественной среде.