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14:09 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Российский космонавт сфотографировал Новосибирск с борта МКС

Сергей Рязанский откликнулся на просьбу сделать фото крупнейшего города Сибири.

Российский космонавт Сергей Рязанский выложил на своей странице в Facebook снимок Новосибирска. Он сделан с борта Международной космической станции — с высоты около 400 км.

Фото появилось сегодня. На нем можно разглядеть основные магистрали и мосты (в том числе красную арку Бугринского моста), а также крупные микрорайоны.

«В комментариях было много просьб снять #Новосибирск. Город по праву называют некоронованной столицей Сибири. А в пригороде Новосибирска, Бердске, мы несколько раз проходили СППК (специальную парашютную подготовку космонавтов)», — написал Сергей Рязанский.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе своего второго космического полета в качестве участника экспедиций МКС-52/МКС-53 Сергей Рязанский делает много фотографий и регулярно рассказывает о работе космонавтов на орбите. На землю он должен вернуться в декабре 2017 года.

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