Российский космонавт сфотографировал Новосибирск с борта МКС

Российский космонавт Сергей Рязанский выложил на своей странице в Facebook снимок Новосибирска. Он сделан с борта Международной космической станции — с высоты около 400 км.

Фото появилось сегодня. На нем можно разглядеть основные магистрали и мосты (в том числе красную арку Бугринского моста), а также крупные микрорайоны.

«В комментариях было много просьб снять #Новосибирск. Город по праву называют некоронованной столицей Сибири. А в пригороде Новосибирска, Бердске, мы несколько раз проходили СППК (специальную парашютную подготовку космонавтов)», — написал Сергей Рязанский.

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