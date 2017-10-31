Жителей Волгоградской области предупредили об ураганном ветре
В ближайшие два дня синоптики прогнозируют шквалистый ветер в Волгоградской области. Об этом сообщила гидрометеорологическая служба региона.
В ближайшие два дня синоптики прогнозируют шквалистый ветер в Волгоградской области. Об этом сообщила гидрометеорологическая служба региона.
В некоторых районах пройдет дождь с мокрым снегом. Порывы ветра будут от 18 до 27 метров в секунду при дневной плюсовой температуре воздуха от шести до восьми градусов по Цельсию. Ночью же термометр покажет от одного до трех градусов тепла.
Улучшение погоды ожидается второго ноября. Порывы ветра уменьшатся до 6−11 метров в секунду, а ночью при нулевой температуре термометра выпадет небольшой снег.