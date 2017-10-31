Жителей Волгоградской области предупредили об ураганном ветре

В некоторых районах пройдет дождь с мокрым снегом. Порывы ветра будут от 18 до 27 метров в секунду при дневной плюсовой температуре воздуха от шести до восьми градусов по Цельсию. Ночью же термометр покажет от одного до трех градусов тепла.