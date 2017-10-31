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14:14 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области сокращается население и снижаются доходы

С января по сентябрь 2017 года смертность превысила рождаемость на 8,8%

В Свердловской области по итогам девяти месяцев 2017 года естественная убыль населения составила 3551 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловскстата корреспонденту ИА REGNUM.

С января по сентябрь 2017 года в Свердловской области смертность превысила рождаемость на 8,8%. А вот число зарегистрированных браков увеличилось до восьми на 1000 свердловчан. За девять месяцев 2016 года этот показатель составил 7,8 на 1000 человек. Число разводов осталось на уровне прошлого года. В 2016 и 2017 годах с января по сентябрь было зарегистрировано 4,5 развода на 1000 человек.

По данным статистического ведомства снизились доходы свердловчан, причём как номинальные, так и реальные. За девять месяцев 2017 года номинальные доходы снизились на 0,6%, а реально располагаемые доходы сократились на 5,2%. Ежемесячные доходы на одного жителя Свердловской области также уменьшились на 0,6% и составили 33,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, естественная убыль населения в Свердловской области наблюдается второй год подряд, причём если в 2016 году уровень смертности превышал уровень рождаемости не слишком значительно, то динамика 2017 года более отрицательная. Так по итогам восьми месяцев 2017 года смертность превысила рождаемость на 3210 человек.

По мнению ряда экспертов, превышение уровня смертности над рождаемостью, которая имеет общероссийскую тенденцию, прямой результат демографической ямы (так называемого «русского креста»), которая произошла после развала СССР в 90-е годы XX века.

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