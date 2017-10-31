В Свердловской области сокращается население и снижаются доходы

В Свердловской области по итогам девяти месяцев 2017 года естественная убыль населения составила 3551 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловскстата корреспонденту ИА REGNUM.

С января по сентябрь 2017 года в Свердловской области смертность превысила рождаемость на 8,8%. А вот число зарегистрированных браков увеличилось до восьми на 1000 свердловчан. За девять месяцев 2016 года этот показатель составил 7,8 на 1000 человек. Число разводов осталось на уровне прошлого года. В 2016 и 2017 годах с января по сентябрь было зарегистрировано 4,5 развода на 1000 человек.

По данным статистического ведомства снизились доходы свердловчан, причём как номинальные, так и реальные. За девять месяцев 2017 года номинальные доходы снизились на 0,6%, а реально располагаемые доходы сократились на 5,2%. Ежемесячные доходы на одного жителя Свердловской области также уменьшились на 0,6% и составили 33,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, естественная убыль населения в Свердловской области наблюдается второй год подряд, причём если в 2016 году уровень смертности превышал уровень рождаемости не слишком значительно, то динамика 2017 года более отрицательная. Так по итогам восьми месяцев 2017 года смертность превысила рождаемость на 3210 человек.