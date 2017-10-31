Утки облюбовали озеро в Первомайском районе Новосибирска
Местные жители переживают, что птицы не смогли улететь на юг.
Местные жители переживают, что птицы не смогли улететь на юг.
Еще вчера пернатых было больше сотни. Сегодня — пара десятков. За ночь озеро подмерзло и большинство птиц улетели.
Ирина Бобенко, Житель г. Новосибирска: «Здесь много приходят людей кормить, они здесь постоянно поэтому и находятся. Поэтому до сих пор, наверное, на юга не улетели».
По словам орнитологов — лететь на юг современным уткам вовсе не обязательно. Городская популяция зимой прекрасно себя чувствует в черте города. В Новосибирске подобных водоемов с десяток.
Алексей Яновский, Орнитолог: «Они вместе со своим потомством остаются зимовать в черте Новосибирска. Благодаря тому, что здесь незамерзающий участок Оби ниже платины ГЭС. Они питаются водными беспозвоночными. В иле, на дне всегда очень много всяких кормовых объектов».