Синоптики пообещали омичам +8 градусов среди недели

В этот день синоптики также обещают в Омске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а ночью и утром в отдельных районах будет туман.

В четверг, 2 ноября, в регионе также будет плюсовая температура, в среднем +1… +6 градусов. Местами также пройдут небольшие осадки, возможен гололед, которые сохранятся и в четверг, 3 ноября. Однако в этот день будет уже не так тепло — от -1 до +4 градусов днем, от -4 до +1 ночью.