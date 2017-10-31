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14:27 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики пообещали омичам +8 градусов среди недели

По прогнозам омского Гидрометцентра уже в среду, 1 ноября, дневная температура в Омске достигнет +3… +8 градусов.

В этот день синоптики также обещают в Омске небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а ночью и утром в отдельных районах будет туман.

В четверг, 2 ноября, в регионе также будет плюсовая температура, в среднем +1… +6 градусов. Местами также пройдут небольшие осадки, возможен гололед, которые сохранятся и в четверг, 3 ноября. Однако в этот день будет уже не так тепло — от -1 до +4 градусов днем, от -4 до +1 ночью.

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