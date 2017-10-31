Военные установили временный мост в затопленном поселке под Гвардейском

Из-за сильных дождей, обрушившихся на регион в минувшие выходные, жители поселка Ратное под Гвардейском оказались отрезаны от магазинов и остановки. Местные власти попросили помощи у военных.

В поселке вышел из берегов водный канал. Чтобы восстановить сообщение между частями поселка военные инженеры Балтийского флота устанавливают временную мостовую переправу. Решение на возведение наплавного моста принял командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов.

«Переправа будет наведена на расстояние свыше 30 метров и соединит части поселка. Всего в ходе совершения марша и наведения понтонно-мостовой переправы задействовано более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники», — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.