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14:11 (мск), источник: НИА Самара

7 ноября в Самаре временно изменится схема движения транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением 7 ноября 2017 года торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти военного парада в Куйбышеве 1941 года, на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта, за исключением наземного электрического транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара на следующих участках:

— с 15:00 до 20:00 6 ноября 2017 года — по ул. Вилоновская от ул. Молодогвардейская до ул. Чапаевская, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская;.

— с 08:00 до 16:00 7 ноября 2017 года — по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская.

Также будут временно запрещены остановка и стоянка транспортных средств, за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара на следующих участках:

— с 00:00 до 16:00 7 ноября 2017 года — на площади имени В. В. Куйбышева;.

— с 07:00 до 16:00 7 ноября 2017 года — по четной стороне ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от.

ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская от.

ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская.

Кроме того, движение общественного транспорта будет организовано по временной схеме.

С 15:00 до 20:00 6 ноября 2017 года:

— автобусы маршрутов № 24 и № 92 проследуют в обоих направлениях по улицам Полевая, Галактионовская, Красноармейская и далее — по своим маршрутам;.

— автобусы маршрута № 297 проследуют в обоих направлениях по улицам Самарская, Красноармейская, Куйбышева и далее — по своему маршруту.

С 08:00 до 16:00 7 ноября 2017 года:

— автобусы маршрутов № 24 и № 92 проследуют в обоих направлениях по улицам Полевая, Галактионовская, Льва Толстого, Куйбышева и далее — по своим маршрутам;.

— автобусы маршрута № 297 проследуют в обоих направлениях по улицам Самарская, Льва Толстого, Куйбышева и далее — по своему маршруту;.

— автобусы маршрутов № 34, № 207, № 226, № 240 проследуют в обоих направлениях по улицам Самарская, Льва Толстого, Фрунзе и далее — по своим маршрутам, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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