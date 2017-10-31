Ночные автобусы отменят в Астане

«С 1 ноября 2017 года по причине невостребованности, низкого пассажиропотока движение ночных экспресс-маршрутов №№ 200, 201 будет приостановлено», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля 2017 года в Астане в тестовом режиме запустили ночной маршрут № 200 сообщением железнодорожный вокзал — международный аэропорт. Пассажирский автобус пока еще курсирует с железнодорожного вокзала по улице Биржан сал — проспект Женис — улица Кенесары — проспект Республики — проспект Кабанбай батыра — улица Сарайшик — проспект Туран — улица Достык — проспект Кабанбай батыра — ж/м Пригородный — международный аэропорт. Стоимость проезда 150 тенге. Интервал движения — 30−60 минут.