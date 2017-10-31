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14:13 (мск), источник: Tengrinews

Ночные автобусы отменят в Астане

Движение ночных экспресс-маршрутов №№ 200 и 201 в Астане будет приостановлено, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт медиацентра столичного акимата.

Источник: Tengrinews

«С 1 ноября 2017 года по причине невостребованности, низкого пассажиропотока движение ночных экспресс-маршрутов №№ 200, 201 будет приостановлено», — говорится в сообщении.

Работа данных маршрутов в весенне-летний период будет рассмотрена после проведения соответствующего анализа.

Напомним, в ночь с 7 на 8 апреля 2017 года в Астане в тестовом режиме запустили ночной маршрут № 200 сообщением железнодорожный вокзал — международный аэропорт. Пассажирский автобус пока еще курсирует с железнодорожного вокзала по улице Биржан сал — проспект Женис — улица Кенесары — проспект Республики — проспект Кабанбай батыра — улица Сарайшик — проспект Туран — улица Достык — проспект Кабанбай батыра — ж/м Пригородный — международный аэропорт. Стоимость проезда 150 тенге. Интервал движения — 30−60 минут.

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