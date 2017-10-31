Челябинские депутаты разрешили «Службе демонтажа» сносить шлагбаумы

Новшество вызвало оживленный диспут среди парламентариев, уже не первый год принимающих постановления для борьбы с предпринимателями-нелегалами. Подробности — в материале ФедералПресс.

«Мы разработали изменения в порядке демонтажа, чтобы систематизировать работу, — доложил 31 октября депутатам гордумы председатель КУиЗО Челябинска Сергей Чигинцев. — Жизнь постоянно преподносит нам разные ситуации, незаконные предприниматели идут на разные ухищрения. Например, до сих пор у нас не была прописана возможность демонтажа шлагбаумов без решения суда. На этот раз мы постарались учесть все возможные нестационарные объекты».

Как пояснил коллегам спикер городской думы Станислав Мошаров, ранее без решения суда городские власти руками МБУ «Служба демонтажа» могли снести незаконно установленные торговые павильоны, ограждения и будки автопарковок и другие более-менее масштабные объекты.

Изменения, разработанные в КУиЗО, дополняют перечень шлагбаумами, ограничителями въезда во двор, бетонными блоками и прочими подобными элементами.

Как пояснили корреспонденту «ФедералПресс» в аппарате думы, больше других на подобные укрепления жалуются сотрудники противопожарной службы и скорой помощи: их машины из-за нелюбви челябинцев к размещению во дворах «левых» автомобилей не могут вовремя добраться к месту происшествия. Чигинцев заверил депутатов, что, несмотря на увеличивающуюся нагрузку.

«Служба демонтажа» справится и со сносом незаконных заграждений.

«Порядок сноса не меняется, — объяснил руководитель КУиЗО депутатам. — На незаконный объект наклеивается уведомление, если хозяин не объявляется, мы передаем данные в полицию. Если и там не получается установить владельца — объект демонтируется без него».

«Однако, если жители двора считают, что ограничитель проезда нужен, необходимо принять решение о межевании земли на cобрании собственников и взять землю под свой контроль, — отметил Станислав Мошаров. — И уже на законных основаниях устанавливать шлагбаум. Мы постарались сделать эту процедуру для граждан максимально простой и комфортной — по решению городской думы подобные участки не облагаются земельным налогом». Добавим, обсуждение «свободного» сноса шлагбаумов плавно перетекло в диспут о ситуации с незаконно установленными на муниципальной земле объектами в целом.

Депутат Александр Павлюченко пожелал уточнить у Сергея Чигинцева: распространяются ли касающиеся шлагбаумов изменения на загородки на парковках?

«А то практика показывает: мы разгоняем парковку, а она через два дня “воскресает” на том же месте», — пожаловался парламентарий. «На сегодня был бы идеальный вариант, если бы, снеся незаконный объект, мы бы тут же закрепили участок за каким-то собственником, — помечтал Сергей Чигинцев. — Это было бы идеальной гарантией, что никто по новой землю не займет. К сожалению, такой вариант нереален, его нельзя осуществить хотя бы из-за процедуры проведения торгов по аренде земельного участка. Процедура не подразумевает такой мгновенной реакции. Поэтому тут приходится действовать медленнее: снесли незаконный объект — появился вновь — вновь снесли».

Спикер Мошаров напомнил Павлюченко, что на сентябрьской сессии гордумы уже было принято решение не возвращать элементы снесенных парковок их владельцам иначе, как через суд. Новые положения этот утвержденный месяц назад порядок не отменяют. Депутат Илья Исайчук пожелал уточнить, как обстоят дела с формально нестационарными, но на деле вмурованными в землю объектами — например, киосками на фундаменте.

«Как ни парадоксально, но человек, просто поставивший киоск на муниципальной земле, приносит меньше вреда, чем обстоятельно установивший тот же павильон на фундамент, — с сожалением ответил депутату Сергей Чигинцев. — Когда мы натыкаемся на такие нестационарные формально, а на деле вполне себе капитальные строения, все равно приходится обращаться в суд. Это долго, дорого, неудобно для МБУ «Служба демонтажа».

Руководитель думской комиссии по экономике Александр Вышегородцев предложил добавить владельцам парковок и киосков проблем, обязав их приобретать у городских властей некие официальные «техпаспорта».

«Чтобы люди, останавливаясь на парковке, сразу видели: это официальное заведение, где надо платить, или самовольное, которому никто ничего не должен», — пояснил депутат. Его коллеги усомнились: мол, такие паспорта сразу начнут подделывать. «На всех маршрутках в Челябинске нарисован герб города, — привели Вышегородцеву пример другие депутаты. — Но нелегальные перевозчики от этого легальнее не становятся!» — «Вторым шагом должна быть разработка электронной базы таких объектов, доступной всем гражданам!» — не сдавался Александр Вышегородцев.

Инициатива оказалась наказуемой: председатель городской думы Станислав Мошаров постановил внести вопрос о техпаспортах и электронной базе на разработку в комиссию по экономике.

Напомним, в течение последних трех лет в Челябинске идет постоянная, но пока не победоносная война с незаконным размещением предпринимательских объектов на муниципальной земле. Последним ярким событием в ней был удар по расплодившимся вдоль гостевых маршрутов города павильонам быстрого питания, торгующим шаурмой.