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14:56 (мск), источник: ТАСС

Проверка выявила нарушения в пермской гимназии, где училась погибшая в Китае модель

Установлено, что девушка была переведена на дистанционное обучение, но «никакого визуального контакта учителя с ребенком не было, хотя он предусмотрен нормами».

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Гимназия, в которой училась 14-летняя пермская модель, погибшая в Китае, фактически не работала с семьей ребенка, сообщила во вторник пресс-служба уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

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«В гимназии 31, где обучалась погибшая в Китае девочка, завершилась проверка, проведенная по поручению уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Установлено, что девочка с 1 сентября переведена на дистанционное обучение по заявлению матери, обучение осуществлялось следующим образом: ей высылались задания по электронной почте, никакого визуального контакта учителя с ребенком не было, хотя он предусмотрен нормами получения дистанционно образования. Также установлено, что в заявлении на дистанционное обучение не указана причина, по которой ребенок нуждается в дистанционном образовании. Фактически гимназия не работала с семьей», — говорится в сообщении уполномоченного.

По данным омбудсмена, информация о нарушениях направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Дзержинского района Перми, впоследствии на образовательное учреждение могут быть наложены административные санкции.

Ранее сообщалось, что по факту гибели девушки в Китае в Перми возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Модель умерла в Шанхае 27 октября. По данным Министерства социального развития Прикамья, она приехала в Китай для участия в показе модной коллекции. В день, когда проходило дефиле, девушка почувствовала себя плохо, ее отвезли в больницу. Китайские врачи не смогли спасти пациентку.

Мама девочки Оксана Дзюба сообщила, что намерена обратиться в Минсоцразвития Пермского края, поскольку ранее министерство выразило готовность оказать необходимую помощь семье в случае обращения к ним ее членов. В настоящее время, как сообщила Дзюба, она занята подготовкой к поездке в Шанхай.

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