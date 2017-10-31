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17:05 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре перекроют несколько улиц из-за парада Памяти на площади Куйбышва

В следующие понедельник и вторник, 6 и 7 ноября, в Самаре в связи с проведением парада Памяти на площади Куйбышева будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Источник: AP 2017

Так, 6 ноября с 15:00 до 20:00 закроют проезд по улице Вилоновской от Молодогвардейской до Чапаевской, по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, по улице Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской.

Во вторник, 7 ноября, с 08:00 до 16:00 будут перекрыты: улица Вилоновская от Галактионовской до Фрунзе, улица Чапаевская от Красноармейской до Вилоновской, улица Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, улица Красноармейская от Галактионовской до Чапаевской, улица Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской.

Также будут запрещены остановка и стоянка автомобилей, за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре на следующих участках:

с 00:00 до 16:00 7 ноября — на площади имени В. В. Куйбышева; с 07:00 до 16:00 7 ноября — по четной стороне улицы Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской, по улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе, по улице Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской, по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, по улице Красноармейской от Галактионовской до Чапаевской, по улице Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской.

Кроме того, изменится схема движения общественного транспорта.

С 15:00 до 20:00 6 ноября:

автобусы № 24 и № 92 проследуют в обоих направлениях по улицам Полевая, Галактионовская, Красноармейская и далее — по своим маршрутам; автобусы № 297 проследуют в обоих направлениях по улицам Самарская, Красноармейская, Куйбышева и далее — по своему маршруту.

С 08:00 до 16:00 7 ноября:

автобусы № 24 и № 92 проследуют в обоих направлениях по улицам Полевая, Галактионовская, Льва Толстого, Куйбышева и далее — по своим маршрутам; автобусы № 297 проследуют в обоих направлениях по улицам Самарская, Льва Толстого, Куйбышева и далее — по своему маршруту; автобусы № 34, № 207, № 226, № 240 проследуют в обоих направлениях по улицам Самарская, Льва Толстого, Фрунзе и далее — по своим маршрутам.

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