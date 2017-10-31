На участке монастырской заимки «Плодушка» в Челябинске может появиться парк

Об этом стало известно сегодня, 31 октября, на заседании Думы Челябинска. Депутаты приняли на баланс муниципалитета земельный участок в Ленинском районе. Речь идет о так называемой монастырской заимке «Плодушка». Земле, которую муниципалитет давно хотел перевести в собственность, но, поскольку участок находился в государственной собственности Российской Федерации, не имел на это законных оснований.

«За время истории борьбы за “Плодушку” у участка несколько раз сменились федеральные собственники, менялась и городская власть. И каждый раз переговоры заходили в тупик. И только, когда земля перешла в собственность федерального Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), удалось провести успешную процедуру по передаче “Плодушки” городу», -сообщает пресс-служба городской Думы Челябинска.

И вот на сегодняшнем заседании депутаты приняли решение о передаче «Плодушки» из федеральной собственности в муниципальную собственность города Челябинска, тем самым давая старт новой жизни этой территории. Предположительно, там будет развит сквер или парк.

В монастырской летописи садовая история берет начало в 1864 году — с того самого момента, как женскому Одигитриевскому монастырю была отведена земля под заимку рядом со смолинскими хуторами.