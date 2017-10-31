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15:39 (мск), источник: АиФ Челябинск

Улицы в трёх районах Челябинска получили названия

Наименования присвоили на заседании городской Думы.

Названия присвоили улицам в трёх районах Челябинска, сообщают в пресс-службе челябинского городской Думы.

По решению депутатов, улица в Центральном районе получила наименование Югорская, В Ленинском появилась улица Гармоничная, а в Советском районе улице дали имя в честь протоиерея-миссионера Дмитрия Неаполитанова.

Официально присвоенное название позволит жителям новых улиц заключить договоры на коммунальное обслуживание, а также беспрепятственно пользоваться услугами скорой помощи, других экстренных служб и почты.

Напомним, недавно в Челябинске организовали новую остановку общественного транспорта, а у другого остановочного пункта сменилось официальное название.

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