Улицы в трёх районах Челябинска получили названия
Наименования присвоили на заседании городской Думы.
Наименования присвоили на заседании городской Думы.
Названия присвоили улицам в трёх районах Челябинска, сообщают в
По решению депутатов, улица в Центральном районе получила наименование Югорская, В Ленинском появилась улица Гармоничная, а в Советском районе улице дали имя в честь
Официально присвоенное название позволит жителям новых улиц заключить договоры на коммунальное обслуживание, а также беспрепятственно пользоваться услугами скорой помощи, других экстренных служб и почты.
Напомним, недавно в Челябинске организовали новую остановку общественного транспорта, а у другого остановочного пункта сменилось официальное название.