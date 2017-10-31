Пограничники предупредили о снижении пропускной способности МАПП «Донецк»
Погрануправление ФСБ России по Ростовской области предупредило о снижении пропускной способности международного автомобильного пункта пропуска Донецк.
Погрануправление ФСБ России по Ростовской области предупредило о снижении пропускной способности международного автомобильного пункта пропуска Донецк.
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В сообщении говорится, что во время проведения ремонтных работ во избежание очередей пересекать границу рекомендовано через альтернативные автомобильные пункты пропуска «Гуково» и «Новошахтинск».