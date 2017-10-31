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17:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пограничники предупредили о снижении пропускной способности МАПП «Донецк»

Погрануправление ФСБ России по Ростовской области предупредило о снижении пропускной способности международного автомобильного пункта пропуска Донецк.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает пресс-служба погрануправления, с 30 октября 2017 года по 1 января 2018 года на территории пункта пропуска запланирован ремонт досмотровых ям, дорожного покрытия и ливневой канализации.

В сообщении говорится, что во время проведения ремонтных работ во избежание очередей пересекать границу рекомендовано через альтернативные автомобильные пункты пропуска «Гуково» и «Новошахтинск».

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