Ростовские школьники, получившие временную социальную карту, должны ее поменять

Временные карты при этом будут действовать до конца текущего года — до 31 декабря. Замена карт будет производиться в инфоцентре АРПС по адресу ул. Социалистическая, 37. Режим работы: понедельник-пятница с 8 до 17, суббота — с 9 до 15, воскресенье — выходной. Телефон горячей линии 8 (863) 285−09−00 .

Напомним, что социальная транспортная карта учащегося дает право на 50-процентную скидку при оплате проезда в ростовских автобусах, троллейбусах и маршрутных такси. Оформить ее можно, сделав 3 шага:

Есть и другой путь: школьник или его законный представитель может получить справку из учебного заведения о предоставлении права на льготу, приехать самостоятельно в Инфоцентр АРПС, предъявив ее и документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление. Забрать карту можно будет также по предъявлению документа спустя 15 рабочих дней. При этом оформить карту в Инфоцентре по оплаченной заранее квитанции нельзя.