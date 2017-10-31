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16:20 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовские школьники, получившие временную социальную карту, должны ее поменять

Временные социальные транспортные карты школьников Ростова-на-Дону, которые были получены после 20 апреля 2017 года, нужно будет поменять на карты нового образца. Об этом «Ростовскому Городскому Транспорту» рассказали в ООО «Агентство развитие платежных систем» (АРПС) — компании, которая является оператором безналичной системы оплаты в ростовском транспорте.

Временные карты при этом будут действовать до конца текущего года — до 31 декабря. Замена карт будет производиться в инфоцентре АРПС по адресу ул. Социалистическая, 37. Режим работы: понедельник-пятница с 8 до 17, суббота — с 9 до 15, воскресенье — выходной. Телефон горячей линии 8 (863) 285−09−00.

Напомним, что социальная транспортная карта учащегося дает право на 50-процентную скидку при оплате проезда в ростовских автобусах, троллейбусах и маршрутных такси. Оформить ее можно, сделав 3 шага:

1 — заполнить заявление в учебном заведении на оформление транспортной карты.

2 — оплатить квитанцию на изготовление карты.

3 — через 15 рабочих дней получить карту в учебном заведении.

Есть и другой путь: школьник или его законный представитель может получить справку из учебного заведения о предоставлении права на льготу, приехать самостоятельно в Инфоцентр АРПС, предъявив ее и документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление. Забрать карту можно будет также по предъявлению документа спустя 15 рабочих дней. При этом оформить карту в Инфоцентре по оплаченной заранее квитанции нельзя.

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