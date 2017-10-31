Ростовские школьники, получившие временную социальную карту, должны ее поменять
Временные социальные транспортные карты школьников
Временные социальные транспортные карты школьников
Временные карты при этом будут действовать до конца текущего года — до 31 декабря. Замена карт будет производиться в инфоцентре АРПС по адресу ул. Социалистическая, 37. Режим работы:
Напомним, что социальная транспортная карта учащегося дает право на 50-процентную скидку при оплате проезда в ростовских автобусах, троллейбусах и маршрутных такси. Оформить ее можно, сделав 3 шага:
1 — заполнить заявление в учебном заведении на оформление транспортной карты.
2 — оплатить квитанцию на изготовление карты.
3 — через 15 рабочих дней получить карту в учебном заведении.
Есть и другой путь: школьник или его законный представитель может получить справку из учебного заведения о предоставлении права на льготу, приехать самостоятельно в Инфоцентр АРПС, предъявив ее и документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление. Забрать карту можно будет также по предъявлению документа спустя 15 рабочих дней. При этом оформить карту в Инфоцентре по оплаченной заранее квитанции нельзя.