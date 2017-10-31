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17:08 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на перекрестке Кирова — Победы полностью заработали светофоры

Во вторник, 31 октября, на пересечении проспекта Кирова и улицы Победы в Самаре включили светофоры.

Источник: РИА "Новости"

Вчера, напомним, их запустили в режиме мигания желтого сигнала. Как своем Твиттере сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков, светофоры полностью функционируют, но работают в тестовом порядке, поскольку есть еще замечания.

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