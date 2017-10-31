Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Сын Дианы Гурцкой сильно устает от внешкольных занятий
Что нужно обязательно сделать с машиной перед наступлением зимы
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ"
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
Глюкоза выложила видео танца без нижнего белья в платье – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15:56 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове в первые дни ноября будут отключать электричество

Городские электросети сообщают о проведении ремонтных работ 1, 2 и 3 ноября. Их целью станет предотвращение аварийных ситуаций. В связи с этим на ряде ростовских улиц в течение двух дней не будет света.

В частности, 1 ноября с 9 до 17 часов подачу электричества прекратят по следующим адресам:

— улица Кабалевского.

— улица Гераневая.

— улица Мусоргского.

— улица Шостаковича.

— улица Самшитовая.

— улица Липовая.

— улица Каштановая.

— переулок Прохладный.

— переулок Одуванчиковый.

— переулок Рябиновый.

— переулок Ромашковый.

— переулок Алябьева.

— переулок Врубеля.

— переулок Васнецова.

— переулок Крамского.

— переулок Левитана.

— переулок Хачатуряна.

— переулок Серова.

— переулок Тенистый.

— переулок Поленова.

— переулок Третьякова.

— улица Западная, 55, 62А, 68, 68 Г.

— улица Калининградская, 50−62, 53−71.

— улица Карпатская, 1−37, 2−42.

— улица Ковалевской, 1−41, 2−42.

— улица 1-я Грамши, 2−6.

— улица 2-я Грамши, 24−34, 27−35.

— улица Хмельницкого, 1−21, 2−22.

— улица Марины Расковой, 13−19, 16−24.

— улица Владиленская, 185−203, 126−136.

— улица Маршальская, 1−35, 2−44.

— улица Озёрная, 1−41, 2−42.

— улица Молодёжная, 83, 80/29.

— улица Российская, 38А-48, 31−51.

— переулок Конный, 11−21, 20−32.

— проспект Королева, 23, 23 А Б, 23/2, 23/3, 25, 25 А Б, 25/1, 25/2.

— улица Варфоломеева, 105−169.

— улица Катаева, 187−229, 150−194.

— улица Черепахина, 137−185, 128−154.

— переулок Доломановский, 77−93, 82−94.

— переулок Гвардейский, 42−44, 54−60.

— переулок Быкадорова, 15−23, 24−26.

— улица 1-я Круговая, 64.

— переулок Туроверова, 11−19, 18−24.

На следующий день, в эти же часы, будет прекращена подача электричества по адресам:

— переулок Уральский, 31−61, 36−66.

— переулок Ухтомский, 1−69, 2−74.

— переулок Хибинский, 1−65, 2−66.

— улица Лермонтовская, 2−14.

— переулок Гвардейский, 4−14.

— улица 20 лет Октября, 79/2А.

— улица Грисенко, 21/1, 21/62, 23А.

— улица Конституционная, 58/62, 63/64.

— улица Волкова, 19/1, 29, 31, 31/1, 33, 35.

— переулок Бригадный, 7−13, 10−16.

— улица 1-ая Киргизская, 37−55, 46−72.

— улица 2-ая Киргизская, 36−46, 51−71.

— улица Казахская, 44−60.

— переулок Кубанский, 1−69, 2−68.

— улица Белорусская, 61−65.

— улица Седова, 36−60, 127−151.

И наконец в пятницу, 3 ноября, света с 9 до 17 не будет в следующих домах:

— улица Бетховена, 3−15.

— улица Доватора, 44, 50−74, 79−105.

— улица Звёздная, 1−11, 2−12.

— улица Новолесная, 4/1, 4/2, 5.

— улица Шатурская, 23−55, 18−42.

— улица Волгостроевская, 1−35, 2−42.

— улица Кржижановского, 77−115, 96−130.

— переулок Гельца, 1−19, 2−16.

— улица Герцена, 87−135.

— улица Якуба Колоса, 1−7, 2−8.

— улица Марины Расковой, 13−19, 16−24.

— улица Владиленская, 185−203, 126−136.

— улица Нахимова, 1−27, 2−28.

— улица Павлова, 40Б, 40−82.

— улица Урожайная, 2, 4/82.

— проспект Шолохова, 173.

— переулок Братский, 85−97, 100−116.

— переулок Халтуринский, 111−137, 170−190.

— переулок Островского, 129−141, 110−122.

— улица Марины Расковой, 1−11, 2−14.

— переулок Конный, 11−21, 20−32.

— улица Седова, 101−127, 18−34.

— переулок Крепостной, 5−13, 18−20.

— переулок Журавлева, 2−14, 5−9.

— улица Катаева, 194−240, 231−271.

— улица Черепахина, 156−202, 187−213.

— улица Лазо, 1−23, 2−28.

— улица Горловская, 1−15, 18.

— улица Демократическая, 1−27, 2−12.

— улица Варфоломеева, 174−220, 171−193.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Чем отличается американская мебель от российской?
Аэропорт Платов и Ростов-на-Дону свяжут два автобусных маршрута
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь