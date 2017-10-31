В Ростове в первые дни ноября будут отключать электричество

В частности, 1 ноября с 9 до 17 часов подачу электричества прекратят по следующим адресам:
— переулок Одуванчиковый.
— улица Западная, 55, 62А, 68, 68 Г.
— улица Калининградская, 50−62, 53−71.
— улица Карпатская, 1−37, 2−42.
— улица Ковалевской, 1−41, 2−42.
— улица 2-я Грамши, 24−34, 27−35.
— улица Хмельницкого, 1−21, 2−22.
— улица Марины Расковой, 13−19, 16−24.
— улица Владиленская, 185−203, 126−136.
— улица Маршальская, 1−35, 2−44.
— улица Озёрная, 1−41, 2−42.
— улица Молодёжная, 83, 80/29.
— улица Российская, 38А-48, 31−51.
— переулок Конный, 11−21, 20−32.
— проспект Королева, 23, 23 А Б, 23/2, 23/3, 25, 25 А Б, 25/1, 25/2.
— улица Варфоломеева, 105−169.
— улица Катаева, 187−229, 150−194.
— улица Черепахина, 137−185, 128−154.
— переулок Доломановский, 77−93, 82−94.
— переулок Гвардейский, 42−44, 54−60.
— переулок Быкадорова, 15−23, 24−26.
— улица 1-я Круговая, 64.
— переулок Туроверова, 11−19, 18−24.
На следующий день, в эти же часы, будет прекращена подача электричества по адресам:
— переулок Уральский, 31−61, 36−66.
— переулок Ухтомский, 1−69, 2−74.
— переулок Хибинский, 1−65, 2−66.
— улица Лермонтовская, 2−14.
— переулок Гвардейский, 4−14.
— улица 20 лет Октября, 79/2А.
— улица Грисенко, 21/1, 21/62, 23А.
— улица Конституционная, 58/62, 63/64.
— улица Волкова, 19/1, 29, 31, 31/1, 33, 35.
— переулок Бригадный, 7−13, 10−16.
— улица 1-ая Киргизская, 37−55, 46−72.
— улица 2-ая Киргизская, 36−46, 51−71.
— улица Казахская, 44−60.
— переулок Кубанский, 1−69, 2−68.
— улица Белорусская, 61−65.
— улица Седова, 36−60, 127−151.
И наконец в пятницу, 3 ноября, света с 9 до 17 не будет в следующих домах:
— улица Доватора, 44, 50−74, 79−105.
— улица Звёздная, 1−11, 2−12.
— улица Новолесная, 4/1, 4/2, 5.
— улица Шатурская, 23−55, 18−42.
— улица Волгостроевская, 1−35, 2−42.
— улица Кржижановского, 77−115, 96−130.
— переулок Гельца, 1−19, 2−16.
— улица Якуба Колоса, 1−7, 2−8.
— улица Марины Расковой, 13−19, 16−24.
— улица Владиленская, 185−203, 126−136.
— улица Нахимова, 1−27, 2−28.
— улица Павлова, 40Б, 40−82.
— улица Урожайная, 2, 4/82.
— проспект Шолохова, 173.
— переулок Братский, 85−97, 100−116.
— переулок Халтуринский, 111−137, 170−190.
— переулок Островского, 129−141, 110−122.
— улица Марины Расковой, 1−11, 2−14.
— переулок Конный, 11−21, 20−32.
— улица Седова, 101−127, 18−34.
— переулок Крепостной, 5−13, 18−20.
— переулок Журавлева, 2−14, 5−9.
— улица Катаева, 194−240, 231−271.
— улица Черепахина, 156−202, 187−213.
— улица Лазо, 1−23, 2−28.
— улица Горловская, 1−15, 18.
— улица Демократическая, 1−27, 2−12.
— улица Варфоломеева, 174−220, 171−193.