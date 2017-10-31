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15:45 (мск), источник: Фонтанка

В Смольном выберут новое место для мусороперерабатывающего завода Ебралидзе

В Смольном отклонили предложение изменить границы территории для строительства мусороперерабатывающего завода в Красносельском районе. Решение приняли на заседании комиссии по землепользованию и застройке и предложили инвестору альтернативу.

Источник: AP 2017

Как 31 октября сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина, компании Александра Ебралидзе «Анабасис» подыщут другой участок вместо предоставленного на Волхонском шоссе.

Ранее «Фонтанка» писала, что сумма инвестиций в строительство завода оценивалась в 4,5 млрд рублей. В августе проект получил статус стратегического. Местные жители составили петицию на имя губернатора города, организовали протестную кампанию в соцсетях и провели акцию у администрации Красносельского района.

Люди опасались, что мусор станут сжигать, хотя инвестор сообщал, что его будут сортировать и перерабатывать.

25 октября депутат городского Законодательного собрания Роман Коваль, активно выступавший против проекта, сообщил «Фонтанке», что правительственное постановление о строительстве мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе в Петербурге после протестов жителей отменят.

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