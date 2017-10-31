В Смольном выберут новое место для мусороперерабатывающего завода Ебралидзе

Как 31 октября сообщили в пресс-службе вице-губернатора Игоря Албина, компании Александра Ебралидзе «Анабасис» подыщут другой участок вместо предоставленного на Волхонском шоссе.
Ранее «Фонтанка» писала, что сумма инвестиций в строительство завода оценивалась в 4,5 млрд рублей. В августе проект получил статус стратегического. Местные жители составили петицию на имя губернатора города, организовали протестную кампанию в соцсетях и провели акцию у администрации Красносельского района.
Люди опасались, что мусор станут сжигать, хотя инвестор сообщал, что его будут сортировать и перерабатывать.
25 октября депутат городского Законодательного собрания Роман Коваль, активно выступавший против проекта, сообщил «Фонтанке», что правительственное постановление о строительстве мусороперерабатывающего завода на Волхонском шоссе в Петербурге после протестов жителей отменят.